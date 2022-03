Go Ahead Eagles heeft zaterdag een klinkende 3-0-overwinning geboekt op SC Cambuur. Later op de avond eindigde NEC-Sparta Rotterdam in 0-0 en dat was de achtste keer op rij dat de Nijmeegse club thuis niet tot winst kwam in de Eredivisie.

Go Ahead deed met de winst op Cambuur goede zaken. De Deventenaren hebben aansluiting met de middenmoot en lijken een zorgeloos slot van de competitie tegemoet te gaan. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat nu op dertig punten en houdt zes ploegen onder zich.

Ook Cambuur staat er nog altijd goed voor. De Friezen staan dankzij een goede seizoenstart nog op de negende plek, maar wonnen slechts één van de laatste elf wedstrijden in de Eredivisie.

Tegen Go Ahead ging het al redelijk snel mis voor Cambuur. De thuisploeg opende de score in de 25e minuut met enig fortuin. Go Ahead-verdediger Joris Kramer verlengde de bal vanuit een hoekschop, waarna de bal via de borst van Cambuur-middenvelder Mees Hoedemakers in het doel viel: 1-0.

Go Ahead bleef ook na de openingstreffer heersen en breidde de voorsprong verdiend uit tot 3-0. Middenvelder Luuk Brouwers tekende met zijn zevende treffer van het Eredivisie-seizoen nog voor rust voor de 2-0, waarna Mats Deijl in de slotfase de eindstand op het scorebord zette. Cambuur was mede door de afwezigheid van Erik Schouten en Tom Boere tandeloos in De Adelaarshorst.

Wilfried Bony viel in bij NEC en ook hij kwam niet tot scoren. Foto: Pro Shots

Sparta pakt punt in strijd tegen degradatie

NEC voegde zaterdag weer een wedstrijd toe aan de reeks zonder thuisoverwinningen. Na vier nederlagen en drie gelijke spelen in het Goffertstadion werd er niet gescoord tegen Sparta (0-0), dat een punt pakte in de strijd tegen degradatie.

De Rotterdamse club deed zo goede zaken, want concurrent PEC Zwolle verloor eerder op de avond met 1-0 bij FC Twente. Sparta heeft nu een punt meer dan de hekkensluiter. NEC staat ondanks de mindere resultaten van de laatste weken nog altijd stevig in de middenmoot en lijkt zo goed als veilig.

NEC kreeg tegen Sparta aardig wat kansen. Sparta-doelman Maduka Okoye hield in de 22e minuut Elayis Tavsan van scoren af, waarna de rebound van Jonathan Okita van de lijn werd gekopt door verdediger Dirk Abels. Kort voor rust schoot Dirk Proper de bal net naast het doel van Okoye.

Sparta was in de eerste helft alleen een keer gevaarlijk met een kopbal van aanvoerder Adil Auassar. De Rotterdammers ontsnapten na rust aan een strafschop en pakten vooral dankzij doelman Okoye weer een punt.