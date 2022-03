Bayern München heeft zaterdag de eerste competitiezege in drie weken geboekt. De ploeg van coach Julian Nagelsmann was thuis met 4-0 te sterk voor Union Berlin en gaat weer wat steviger aan kop in de Bundesliga.

Kingsley Coman opende in de zestiende minuut de score voor Bayern. De Fransman trok vanaf de linkerkant naar binnen en schoot hard raak in de rechterhoek. Negen minuten later kopte Tanguy Nianzou de 2-0 binnen. De negentienjarige Fransman maakte zijn eerste doelpunt voor zijn club.

Vlak voor rust breidde Robert Lewandowski de voorsprong verder uit. De Pool werd in het zestienmetergebied gevloerd door Union-doelman Andreas Luthe en benutte zelf de strafschop.

Vroeg in de tweede helft was Lewandowski opnieuw trefzeker met een intikker op aangeven van Jamal Musiala. De spits bracht zijn doelpuntentotaal in de Bundesliga op 31 en passeerde voor de vijfde keer de grens van dertig goals in een seizoen. Daarmee evenaarde hij de vorig jaar overleden Gerd Müller.

De afgelopen weken speelde Bayern in de Bundesliga gelijk tegen Hoffenheim (1-1) en Bayer Leverkusen (1-1). Dankzij de overwinning op Union Berlin heeft 'Der Rekordmeister' zeven punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund, dat zondag nog op bezoek gaat bij 1. FC Köln.

Eerder op de dag speelde doelman Mark Flekken met nummer vier SC Freiburg gelijk bij hekkensluiter Greuther Fürth: 0-0. Nummer zes Hoffenheim ging met 3-0 onderuit bij Hertha BSC, FSV Mainz haalde met 4-0 uit tegen Arminia Bielefeld en VfB Stuttgart klopte FC Augsburg met 3-2.

