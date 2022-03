Quincy Promes is zaterdag bij Spartak Moskou uitgegroeid tot de schlemiel bij Spartak Moskou. De aanvaller leek zijn ploeg vanaf de strafschopstip naar de overwinning te schieten, maar zijn doelpunt werd geannuleerd.

Promes mocht een klein kwartier voor tijd bij een 1-1-stand tegen Nizhny Novgorod aanleggen vanaf de stip. Net voordat hij uit wilde halen, gleed zijn standbeen weg. Daardoor raakte hij de bal met beide voeten, wat door de VAR werd geconstateerd.

Het opmerkelijke moment vond plaats in de meest vermakelijke fase van het duel, dat eindigde in een 1-1-gelijkspel. Kort voor de penalty had Christopher Martins in de 72e minuut voor het openingsdoelpunt getekend. Nauwelijks een minuut later maakte Ibrokhimkhalil Yuldoshev de gelijkmaker.

Spartak is bezig aan een matig seizoen in Rusland. De recordkampioen staat na 22 wedstrijden slechts negende in de competitie. De Russische ploeg stond wel in de achtste finales van de Europa League, maar werd uit het toernooi gezet vanwege de Russische invasie.

Promes, die in Nederland wordt verdacht van poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie, oogstte vorige week nog veel lof. Toen scoorde hij één keer in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Krasnodar (1-2). Ondanks de lopende rechtszaak is de Amsterdammer onbetwist in Rusland.

