FC Emmen heeft zaterdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De koploper boekte op bezoek bij VVV-Venlo een 0-2-overwinning.

Emmen profiteerde met de zege in De Koel van het puntenverlies van FC Volendam. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie kwam vrijdag op bezoek bij ADO Den Haag niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ook nummer drie Excelsior verspeelde vrijdag twee punten (1-1 tegen TOP Oss).

Bij het duel in Venlo duurde het ondanks een penalty van Reda Kharchouch en tal van kansen lang tot Emmen op voorsprong kwam. Pas in de 67e minuut maakte Rui Mendes het openingsdoelpunt.

Invaller Azzeddine Toufiqui besliste het duel in de extra tijd met de 0-2, waardoor Emmen nu vier wedstrijden op rij heeft gewonnen. De Drenten sloegen vorige week een dubbelslag door de periodetitel en de koppositie te grijpen.

FC Emmen is door de zege weer een stap dichter bij een terugkeer naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft een voorsprong van drie punten op FC Volendam en de marge met Excelsior bedraagt acht punten. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan in de Keuken Kampioen Divisie. De top twee promoveert naar de Eredivisie.

De strijd om de plekken die directe promotie naar de Eredivisie afdwingen gaat zaterdag verder. Excelsior speelt dan in eigen huis tegen Helmond Sport. Een dag later neemt FC Emmen het thuis op tegen Telstar. FC Volendam komt volgend weekend niet in actie.

