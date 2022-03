Napoli heeft zaterdag geen fout gemaakt in de Italiaanse titelrace. In het Diego Armando Maradona-stadion was de thuisploeg met 2-1 te sterk voor Udinese.

Napoli kende een valse start tegen de nummer veertien van de Serie A. Doelman David Ospina had halverwege de eerste helft geen antwoord op een bekeken schot van Udinese-aanvaller Gerard Deulofeu: 0-1.

Met invaller Dries Mertens zette Napoli in de tweede helft met succes de achtervolging in. Aanvaller Victor Osimhen bewees zijn waarde met doelpunten in de 52e en 63e minuut. Na de twee goals kreeg voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Marí nog rood voor een harde overtreding op Piotr Zielinski.

Het eerste doelpunt van Osimhen was er een voor de geschiedenisboeken. De 1-1 was de zeventigduizendste treffer in de geschiedenis van de Serie A. De eerste goal kwam in 1929 namens FC Pro Vercelli 1892 op naam van Luigi Bajardi.

Door de zege komt Napoli in punten gelijk met koploper AC Milan, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Internazionale volgt op vier punten en heeft twee wedstrijden minder gespeeld.

Later op de dag komen de andere twee kanshebbers voor de landstitel in actie. Internazionale neemt het op tegen Fiorentina (aftrap 18.00 uur) en AC Milan gaat op bezoek bij Cagliari (aftrap 20.45 uur).

Stand Serie A 1. AC Milan 29-63 (+26)

2. Napoli 30-63 (+31)

3. Internazionale 28-59 (+38)

