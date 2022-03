Internazionale heeft ondanks een doelpunt van Denzel Dumfries punten verspeeld in de strijd om de Italiaanse landstitel. De regerend landskampioen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Fiorentina. Eerder op de dag won Napoli op eigen veld wel met 2-1 van Udinese.

Dumfries zorgde tien minuten na rust voor de gelijkmaker van Inter tegen Fiorentina. De Oranje-international kopte van dichtbij raak uit een voorzet van Ivan Perisic en maakte zijn vierde competitietreffer van het seizoen.

Vijf minuten eerder had Lucas Torreira Fiorentina met een hard schot van dichtbij op voorsprong gebracht. Na de goal van Dumfries, die de hele wedstrijd speelde, wist Inter het puntenverlies niet meer te voorkomen. Stefan de Vrij ontbrak door een blessure bij Inter.

Door het gelijkspel staat Inter nu derde in de Serie A. De 'Nerazzurri' hebben drie punten achterstand op koploper AC Milan, dat later op de avond nog op bezoek gaat bij Cagliari (aftrap 20.45 uur). Ook nummer twee Napoli heeft drie punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

Vreugde bij Dries Mertens na een doelpunt van Napoli. Vreugde bij Dries Mertens na een doelpunt van Napoli. Foto: Getty Images

Napoli legt druk bij Milan

Eerder op de dag kende Napoli een valse start tegen Udinese, de nummer veertien van de Serie A. Doelman David Ospina had halverwege de eerste helft geen antwoord op een bekeken schot van Udinese-aanvaller Gerard Deulofeu: 0-1.

Met invaller Dries Mertens zette Napoli in de tweede helft met succes de achtervolging in. Aanvaller Victor Osimhen bewees zijn waarde met doelpunten in de 52e en 63e minuut. Na de twee goals kreeg voormalig NAC Breda-verdediger Pablo Marí nog rood voor een harde overtreding op Piotr Zielinski.

Het eerste doelpunt van Osimhen was er een voor de geschiedenisboeken. De 1-1 was de zeventigduizendste treffer in de geschiedenis van de Serie A. De eerste goal kwam in 1929 namens FC Pro Vercelli 1892 op naam van Luigi Bajardi.

Stand Serie A 1. AC Milan 29-63 (+26)

2. Napoli 30-63 (+31)

3. Internazionale 29-60 (+38)

