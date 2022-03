Cody Gakpo zal zich maandag waarschijnlijk gewoon melden bij het Nederlands elftal. De blessure van de PSV-aanvoerder, die wel het duel met Fortuna Sittard moet missen, lijkt mee te vallen.

De 22-jarige Gakpo kon donderdag in het Conference League-duel met FC Kopenhagen niet verder nadat een tegenstander hem hard had geschopt. Volgens een woordvoerder van PSV gaat het om een lichte blessure. "Hij heeft een tik gehad op een enkel en op een knie. Daar heeft hij wat last van, maar er is niets kapot."

"Vooralsnog meldt hij zich maandag wel gewoon bij Oranje", aldus de woordvoerder. In Zeist begint het Nederlands elftal met de voorbereiding op de oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag 26 maart) en Duitsland (dinsdag 29 maart).

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Gakpo met een blessure toe moet kijken. Eind 2021 lag hij er enkele weken uit met een enkelblessure. Daarnaast miste hij vanwege fysieke problemen onder meer de gewonnen halve finale tegen Go Ahead Eagles in de KNVB-beker.

Gakpo staat op zestien goals en vijftien assists

Hoewel Gakpo geregeld met blessureleed kampt, is hij bezig aan een sterk seizoen bij de ploeg van trainer Roger Schmidt.

De viervoudig Oranje-international staat na 37 wedstrijden op zestien doelpunten en vijftien assists in alle competities.

Zonder Gakpo neemt PSV het zondag in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak op tegen Fortuna Sittard. Het duel in het Philips Stadion begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.