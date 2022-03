Arne Slot hecht weinig waarde aan de slechte statistieken van Feyenoord op bezoek bij Ajax, zo vertelde de trainer zaterdag in de vooruitblik op De Klassieker. De laatste zege van de Rotterdammers in Amsterdam dateert uit 2005.

"Het mag helder zijn dat het bijzonder frustrerend is dat we daar al zo lang niet hebben gewonnen", zei Slot op de uitgestelde persconferentie, waar hij na een korte isolatieperiode vanwege een coronabesmetting aanschoof.

Ter illustratie: bij de laatste zege van Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA speelden Ali Boussaboun en Salomon Kalou bij de Rotterdammers en Wesley Sneijder en Steven Pienaar bij de thuisploeg. Destijds eindigde het competitieduel in 1-2.

"Het geeft aan hoe goed Ajax de afgelopen jaren heeft gepresteerd en hoe enorm sterk hun selectie is. Het is gewoon heel lastig om daar te winnen", reageerde Slot, die benadrukte dat er geen sprake is van moedeloosheid.

"We zijn nu met een nieuw seizoen en een compleet nieuwe groep bezig. Eerst hadden we ons ook al twintig jaar niet meer geplaatst voor de kwartfinales van een Europees toernooi en ook dat hebben we nu gedaan."

Slot wil Ajax er weer slecht uit laten zien

Slot put ondanks een 0-2-nederlaag vertrouwen uit het duel van eerder dit seizoen. In een lege Kuip zette Marcos Senesi de Amsterdammers met een eigen doelpunt op voorsprong en bepaalde Dusan Tadic vlak voor tijd de eindstand vanaf de strafschopstip.

"Dat was eigenlijk de enige wedstrijd van Ajax dit seizoen waarin de tegenstander beter was en meer kansen creëerde. Het lukte Ajax maar één keer op doel te schieten en dat was de strafschop", zei Slot.

"Ajax heeft een heel goede ploeg, misschien wel de beste van de afgelopen jaren. We treffen met Ajax een tegenstander uit de Europese top en we vinden het alleen maar leuk om ons daar tegen te wapenen, net als we eerder in De Kuip hebben gedaan."

Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.