Chelsea heeft zich zaterdag ten koste van Middlesbrough eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Mede dankzij een treffer van Hakim Ziyech boekten de Londenaren een eenvoudige zege: 0-2. In de Premier League deed Arsenal met een 0-1-overwinning bij Aston Villa goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket.

Chelsea was op voorhand gewaarschuwd voor Middlesbrough, dat eerder in het toernooi onder meer Manchester United en Tottenham Hotspur had uitgeschakeld. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kwam in het Riverside Stadium geen moment in de problemen.

Al na een kwartier zette Chelsea-spits Romelu Lukaku zijn ploeg van dichtbij op voorsprong. Zo'n vijftien minuten later zette Ziyech de eindstand op het scorebord. De voormalig Eredivisie-speler kwam vanaf rechts naar binnen en vond met links de linkerhoek.

Chelsea zou het in Middlesbrough eigenlijk moeten stellen zonder uitfans, maar er waren toch honderden fans van de club uit Londen te zien. Vanwege de sancties tegen eigenaar Roman Abramovich is het Chelsea niet toegestaan losse tickets voor wedstrijden te verkopen.

De andere kwartfinales in het oudste en belangrijkste bekertoernooi van Engeland worden zondag afgewerkt. Crystal Palace neemt het op tegen Everton, Southampton ontmoet Manchester City en Nottingham Forrest strijdt met Liverpool om een plek bij de laatste vier.

Bukayo Saka hielp Arsenal aan een zege. Bukayo Saka hielp Arsenal aan een zege. Foto: Getty Images

Arsenal doet goede zaken in de Premier League

Eveneens zaterdag troffen Aston Villa en Arsenal elkaar in de Premier League. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Bukayo Saka. De Arsenal-middenvelder mikte de bal na een half uur spelen vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek. Het was al weer de negende competitiegoal van het seizoen voor de twintigjarige Saka.

Aston Villa was na rust nog wel dicht bij de gelijkmaker: Ollie Watkins schoot halverwege de tweede helft op de buitenkant van de paal. Verder dan dat kwam de ploeg van manager Steven Gerrard niet op Villa Park.

Door de zege in Birmingham nestelt Arsenal zich steviger op de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. De ploeg van manager Mikel Arteta heeft vier punten meer dan nummer vijf Manchester United.

Arsenal deed in 2016 voor het laatst mee aan de Champions League. Sindsdien was de dertienvoudig landskampioen van Engeland veroordeeld tot het spelen van de Europa League. Na de achtste plaats van vorig seizoen kwam Arsenal deze jaargang helemaal niet uit in een Europees clubtoernooi.