Arsenal heeft zaterdag in de Premier League goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de Champions League. Drie dagen na de nederlaag tegen Liverpool wonnen de Londenaren met 0-1 bij Aston Villa.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Bukayo Saka. De middenvelder mikte de bal na een half uur spelen vanaf de rand van het strafschopgebied in de korte hoek. Het was alweer de negende competitiegoal van het seizoen voor de twintigjarige Saka.

Aston Villa was na rust nog wel dicht bij de gelijkmaker: Ollie Watkins schoot halverwege de tweede helft op de buitenkant van de paal. Verder dan dat kwam de ploeg van manager Steven Gerrard niet op Villa Park.

Door de zege in Birmingham nestelt Arsenal zich steviger op de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. De ploeg van manager Mikel Arteta heeft vier punten meer dan nummer vijf Manchester United.

Arsenal deed in 2016 voor het laatst mee aan de Champions League. Sindsdien was de dertienvoudig landskampioen van Engeland veroordeeld tot het spelen van de Europa League. Na de achtste plaats van vorig seizoen kwam Arsenal deze jaargang helemaal niet uit in een Europees clubtoernooi.