Feyenoord-coach Arne Slot keert zondag in De Klassieker tegen Ajax terug op de bank. De trainer is negatief getest op het coronavirus. Ook Gernot Trauner en Marcus Pedersen zijn hersteld van een coronabesmetting, terwijl Tyrell Malacia weer kan meetrainen na een lichte blessure.

De 43-jarige Slot testte afgelopen dinsdag positief op het coronavirus, waardoor hij donderdag noodgedwongen de Conference League-wedstrijd tegen FK Partizan aan zich voorbij liet gaan.

Omdat ook assistent Marino Pusic corona had, nam assistent John de Wolf de honneurs tijdelijk waar in De Kuip. Onder zijn leiding won Feyenoord met 3-1 en bereikte het de kwartfinales van de Conference League.

Naast Slot en Pusic bleken ook rechtsback Pedersen en centrumverdediger Trauner het coronavirus onder de leden te hebben. Zij keerden zaterdag terug op het trainingsveld, waarmee de ziekenboeg van Feyenoord verder leegstroomde.

Ook Malacia is weer beschikbaar voor Feyenoord. De linksback sloeg het duel met FK Partizan over vanwege een lichte blessure, maar trainde zaterdag alweer mee op Trainingscomplex 1908. "Het is alleen nog afwachten hoe fit ze alle drie zijn", aldus Slot.

Marcus Pedersen en Gernot Trauner zijn terug bij Feyenoord na een coronabesmetting. Foto: ANP

Vervanger van geschorste Kökçü onbekend

Feyenoord kan tegen Ajax niet beschikken over Orkun Kökçü. De middenvelder, die dit seizoen al goed was voor zes doelpunten en acht assists, pakte vorige week tegen PEC Zwolle zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst.

Slot wilde nog niet zeggen wie Kökçü gaat vervangen in Amsterdam. "We hebben voldoende andere mogelijkheden om zijn positie in te vullen. Hoe we dat exact zullen doen, zal afhangen van wie we fit beschikbaar hebben."

Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Koploper Ajax won het eerdere treffen in Rotterdam met 0-2 van de huidige nummer drie van de Eredivisie.