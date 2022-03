Real Madrid kan zondag in de Clásico tegen FC Barcelona niet beschikken over Karim Benzema. De topscorer van La Liga ondervindt te veel last van een kuitblessure en ontbrak zaterdag op de afsluitende training.

De 34-jarige Benzema viel afgelopen maandag geblesseerd uit in slotfase van de met 0-3 gewonnen competitiewedstrijd tegen Real Mallorca. In dat duel had de Fransman met twee doelpunten en een assist een hoofdrol vertolkt.

De afwezigheid van Benzema in de Clásico is een flinke streep door de rekening voor Real-trainer Carlo Ancelotti. Met 22 doelpunten en 11 assists is de spits dit seizoen de sterspeler bij de 'Koninklijke'. Hij is tevens aanvoerder bij de koploper van La Liga.

Real Madrid staat er niettemin florissant voor in de Spaanse competitie: met 66 punten uit 28 duels stevent de ploeg van Ancelotti af op de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. De voorsprong op nummer twee Sevilla bedraagt tien punten.

FC Barcelona bewoog zich de afgelopen weken in een stijgende lijn, maar door de dramatische seizoenstart staat de ploeg van trainer Xavi nog op een grote achterstand van de aartsrivaal uit Madrid. Barcelona heeft vijftien punten minder dan Real en bezet de derde plaats op de ranglijst.

Real Madrid-FC Barcelona staat zondag om 21.00 uur op het programma. De wedstrijd in Camp Nou op 24 oktober werd met 1-2 gewonnen door Real Madrid. Ronald Koeman was toen nog trainer van de Catalanen. Vier dagen later, na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano, werd de Nederlander ontslagen.

