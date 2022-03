Slavia Praag baalt als een stekker omdat het tegen Feyenoord moet spelen in de kwartfinales van de Conference League. Coach Jindrich Trpisovsky denkt dat de regerend landskampioen van Tsjechië na de eerdere ontmoetingen dit seizoen weinig kans maakt tegen de Rotterdammers.

"We wilden Feyenoord absoluut niet loten", zegt Trpisovsky in een reactie op de loting van vrijdag. "We hebben veel ervaring met ze en we weten hoe sterk dit team tegen ons was. Vooral in de uitwedstrijd stonden we de hele tijd onder druk."

Feyenoord kwam Slavia Praag dit seizoen al tegen in de groepsfase van de Conference League. In de eigen Kuip won de ploeg van trainer Arne Slot op indrukwekkende wijze met 2-1, terwijl het onderlinge treffen in Praag geen winnaar opleverde: 2-2.

"Zelfs na de tweede wedstrijd zeiden we tegen elkaar dat dit een van de sterkste tegenstanders was waartegen we ooit hadden gespeeld", aldus Trpisovsky. "Dit werd ook nog een bevestigd door de resultaten van Feyenoord tegen Partizan. Er wacht ons een heel zware tegenstander."

306 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Slavia Praag (2-1)

'Er hing een helse sfeer in De Kuip'

Feyenoord begint het tweeluik met Slavia Praag met een thuiswedstrijd in De Kuip. De sfeer in het stadion staat Trpisovsky nog goed bij. "Die was hels", zegt hij. "In de eerste helft waren ze duidelijk beter. Door al het lawaai in het stadion kon ik mijn spelers niet bereiken. Het is een bijzondere ervaring voor de spelers, maar het mag ons niet verlammen zoals in de eerste wedstrijd."

"Maar als ik iets positiefs over de loting zou mogen zeggen, dan is het wel dat we de tweede wedstrijd in ons eigen stadion mogen spelen", vervolgt Trpisovsky. "De fans zullen ons absoluut gaan helpen."

Feyenoord-Slavia Praag staat op 7 april om 18.45 uur op het programma. De return in Praag is een week later. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van Olympique Marseille-PAOK.