Jordy Clasie is trots en blij dat hij na bijna zes jaar weer is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van AZ was lang buiten beeld bij Oranje, maar werd vrijdag door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland.

"Ik ben trots en blij dat ik deel mag uitmaken van de aankomende selectie", zegt Clasie bij AZ TV over zijn terugkeer. De routinier hoorde het goede nieuws van AZ-aanvoerder Owen Wijndal. "Ik liet me behandelen en Owen kwam binnen."

De dertigjarige Clasie speelde op 7 oktober 2016 in de oefeninterland tegen België (1-1) voor het laatst een wedstrijd in het Nederlands elftal. En dat terwijl hij onder Van Gaal nog minuten maakte op het WK van 2014 in Brazilië, waar Oranje derde werd.

Clasie verdween na zijn transfer van Feyenoord naar Southampton in 2015 steeds verder uit beeld bij Oranje. Pas dit seizoen staat de middenvelder als speler van AZ weer op de radar van bondscoach Van Gaal. Bij de Alkmaarders is de zeventienvoudig international dit seizoen een van de beste spelers.

"Dit is een bevestiging dat ik lekker in mijn vel zit", aldus Clasie. "Ik draai een goede periode. Het is mooi dat dat wordt gewaardeerd vanuit Zeist. Maar ik heb het allemaal op me af laten komen, ik ging nergens vanuit. Het is fantastisch dat ik erbij zit."

Het Nederlands elftal speelt volgende week zaterdag een oefeninterland tegen Denemarken. Drie dagen later volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland. Beide wedstrijden worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Het is de start van Oranjes aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar.