Bij sc Heerenveen zijn de spelers en trainers erg opgelucht na de zege op Heracles Almelo. De Friezen doorbraken vrijdag een belabberde reeks in de Eredivisie door in eigen huis met 2-0 te winnen, waardoor de club afstand nam van de onderste plekken.

"Niet alleen bij mij, maar ook bij de stafleden, de spelers, de supporters en het personeel is er een last van de schouders gevallen", zei interim-trainer Ole Tobiasen na afloop van het duel tegen ESPN. "We knokken elke week hard om resultaat te halen. Nu zijn we drie wedstrijden op rij ongeslagen. Het zijn drie verdiende punten."

Heerenveen had al sinds de zege in derby met aartsrivaal SC Cambuur op 19 december vorig jaar niet meer gewonnen in de Eredivisie. In de negen daaropvolgende competitiewedstrijden gingen liefst zeven duels verloren en werd er slechts twee keer gescoord, waardoor de degradatiezone in zicht kwam voor het roemrijke Heerenveen.

"Maar we hebben er altijd in geloofd", benadrukt Tobiasen, die na het ontslag van Johnny Jansen eind januari de interim-coach bij Heerenveen is. "Nu belonen we onszelf ook met doelpunten. In de vorige wedstrijd (tegen RKC, 0-0, red.) zag ik al veel aanknopingspunten. Dat is knap van de jongens gezien de fase waarin we zitten."

Interim-coach Ole Tobiasen gidste de spelers van Heerenveen naar een welkome zege op Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

'Angst bij de spelers na de 1-0'

Pas na een uur spelen brak het moeilijk scorende Heerenveen via de in de winterstop aangetrokken Zweed Amin Sarr de ban in het Abe Lenstra Stadion. Tobiasen zag vervolgens de stress in de ploeg schieten.

"De spelers kwamen naar ons toe met de vraag: moeten we doorpakken of inzakken? We moesten doorpakken. We zitten niet in de fase dat we de tegenstander het initiatief kunnen geven. Ik zag toch wat angst: shit, we staan met 1-0 voor en we mogen het niet meer weggeven."

Uiteindelijk stelde Nick Bakker in de slotfase met een intikker uit een indirecte vrije trap van Thom Haye de zege veilig voor Heerenveen, waardoor de Friezen voorlopig elfde staan. "We wisten van tevoren dat dit een finale was. We hebben nu meer lucht richting de onderste plekken."

