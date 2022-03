FC Volendam heeft vrijdagavond op de valreep een punt gepakt in de Keuken Kampioen Divisie. De Noord-Hollanders kwamen diep in blessuretijd op 1-1 bij ADO Den Haag. In Doetinchem maakte MVV'er Mart Remans een schitterend doelpunt vanaf eigen helft tegen De Graafschap.

Samy Bourard bracht ADO tien minuten voor tijd op voorsprong tegen Volendam. De middenvelder schoot in de tachtigste minuut raak vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Volendam leek op de derde nederlaag op rij af te stevenen, maar in de 96e minuut redde Damon Mirani een punt voor zijn ploeg. Kort daarvoor had Thomas Verheydt nog op de paal gekopt namens ADO.

Door het gelijkspel komt nummer twee Volendam op gelijke hoogte met koploper FC Emmen, dat zaterdag nog op bezoek gaat bij VVV-Venlo. De Drenten namen de koppositie eerder deze week over van de ploeg van coach Wim Jonk, die in de laatste vier wedstrijden slechts twee punten pakte.

ADO bezet de zevende plaats. De Hagenaars hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste andere ploegen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe MVV'er Mart Remans vanaf eigen helft scoort tegen De Graafschap.

MVV'er Remans scoort vanaf eigen helft tegen De Graafschap

Op De Vijverberg zorgde Remans voor het hoogtepunt van de avond bij De Graafschap-MVV (1-3). De aanvaller zag Hidde Jurjus vroeg in de tweede helft ver voor zijn doel staan en schoot vanaf zo'n 70 meter raak.

Mede dankzij de goal van Remans won MVV voor het eerst in vijf wedstrijden. De andere treffers van de Limburgers kwamen op naam van Toshio Lake en Sven Blummel. Philip Brittijn scoorde voor De Graafschap, dat negende staat.

Nummer drie Excelsior wist niet in te lopen op Volendam. De Rotterdammers kwamen niet verder dan 1-1 bij TOP Oss. Reuven Niemeijer zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker van de bezoekers, nadat Jearl Margaritha de Brabanders even daarvoor op voorsprong had gebracht. Excelsior heeft vijf punten minder dan Volendam en Emmen.

Vreugde bij TOP Oss na de openingstreffer tegen Excelsior. Vreugde bij TOP Oss na de openingstreffer tegen Excelsior. Foto: Pro Shots

NAC blameert zich bij hekkensluiter Helmond Sport

NAC Breda blameerde zich bij Helmond Sport: 4-0. Thomas Beekman, Dylan Seys, Boyd Reith en Jellert Van Landschoot waren trefzeker namens de hekkensluiter. NAC is terug te vinden op de achtste plaats.

Op De Toekomst speelde nummer vier FC Eindhoven met 2-2 gelijk bij Jong Ajax. De Brabanders kwamen via Joey Sleegers en Jort van der Sande tot tweemaal toe op voorsprong, maar Danilo (penalty) en Sontje Hansen brachten de Amsterdammers op gelijke hoogte.

Roda JC speelde in een spektakelstuk met 3-3 gelijk bij Jong PSV. De Eindhovenaren stonden bij rust met 3-2 voor dankzij twee doelpunten van Ismael Saibari en een goal van Johan Bakayoko. Stefano Marzo tekende vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker van Roda, waarvoor ook Dylan Vente en Bryan Limbombe scoorden.

In de drie andere duels van vrijdagavond won Jong AZ met 0-1 bij Jong FC Utrecht, verloor FC Den Bosch met 2-0 bij Almere City FC en was Telstar met 1-0 te sterk voor FC Dordrecht.

Teleurstelling bij de spelers van NAC Breda na de nederlaag bij Helmond Sport. Teleurstelling bij de spelers van NAC Breda na de nederlaag bij Helmond Sport. Foto: Pro Shots

