Sc Heerenveen heeft vrijdag met een 2-0-overwinning op Heracles Almelo een einde gemaakt een dramatische reeks. De Friezen boekten in het Abe Lenstra Stadion hun eerste zege in de Eredivisie in drie maanden.

De Zweed Amin Sarr opende in de 59e minuut de score voor Heerenveen en dat zorgde voor enorme euforie bij het thuispubliek. Tot opluchting van de Friese supporters werd vervolgens een treffer Heracles-spits Sinan Bakis afgekeurd wegens buitenspel.

Twee minuten voor tijd maakte verdediger Nick Bakker met de 2-0 aan alle onzekerheid een einde. Het was pas de vierde goal in 2022 van Heerenveen, dat op 19 december (1-2 tegen SC Cambuur) voor het laatst gewonnen had. Er volgden zeven nederlagen en twee keer een 0-0.

De zege op Heracles is ook de eerste driepunter van Heerenveen onder interim-trainer Ole Tobiasen, die begin februari de ontslagen Johnny Jansen opvolgde.

Door de overwinning heeft Heerenveen weer wat lucht en een redelijke marge tot de degradatieplekken. De ploeg van Tobiasen steeg naar de elfde plek en heeft nu tien punten meer dan nummer zeventien Sparta Rotterdam en hekkensluiter PEC Zwolle. Heracles staat drie punten achter Heerenveen op de dertiende plek.

Blijdschap bij Heerenveen-keeper Erwin Mulder. Blijdschap bij Heerenveen-keeper Erwin Mulder. Foto: Pro Shots

Knoester voorkomt eerste Eredivisie-goal Van Hooijdonk

Voorafgaand aan Heerenveen-Heracles was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan Gaston Sporre, de voormalig Heerenveen-directeur die vorig weekend op 76-jarige leeftijd overleed. Er was ook veel vuurwerk en spandoeken van de fans, die hoopten dat Heerenveen eindelijk weer eens zou winnen.

In de eerste helft zagen ze maar een goede kans en die was voor Heerenveen. Heracles-verdediger Mats Knoester voorkwam dat Sydney van Hooijdonk zijn eerste Eredivisie-doelpunt maakte. De aangever was Amin Sarr.

In de 59e minuut waren de rollen omgedraaid. Van Hooijdonk had een goede actie en passte naar Sarr, die de 1-0 binnenschoot. Een paar minuten later kreeg Sarr nog een aardige kans, maar ditmaal redde Heracles-doelman Koen Bucker op het schot in de korte hoek.

Vlak voor tijd leek het toch nog mis te gaan voor Heerenveen, maar de gelijkmaker van Bakis werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens werkte verdediger Bakker in de 88e minuut een vrije trap binnen (2-0) en daarmee was duidelijk dat Heerenveen eindelijk weer eens ging winnen.

Eredivisie-speelronde 26 Vrijdag: Heerenveen-Heracles 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Go Ahead-Cambuur

Zaterdag 20.00 uur: Twente-PEC

Zaterdag 21.00 uur: NEC-Sparta

Zondag 12.15 uur: Utrecht-Groningen

Zondag 14.30 uur: Ajax-Feyenoord

Zondag 16.45 uur: PSV-Fortuna

Zondag 16.45 uur: Vitesse-RKC

Zondag 20.00 uur: Willem II-AZ