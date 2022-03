Owen Wijndal heeft vrijdag zijn contract bij AZ met een jaar verlengd tot de zomer van 2024. De aanvoerder hoopt op termijn op een mooie transfer, maar wil voorkomen dat hij transfervrij vertrekt bij de Alkmaarse club.

"Ik had nog maar een eenjarig contract. Dan loop je het risico transfervrij de deur uit te lopen", zegt Wijndal vrijdag bij de bekendmaking van de contractverlenging op de website van AZ.

"Ik heb hier zoveel meegemaakt en zoveel aan AZ te danken dat ik dat niet wil. We hebben daarom nu goede afspraken gemaakt waardoor ik de club help en de club mij helpt."

Wijndal kwam in 2010 in de jeugdopleiding terecht en debuteerde zeven jaar later in de hoofdmacht. Hij wordt al langer in verband gebracht met tal van clubs en het is ook zeker niet uitgesloten dat hij komende zomer al een transfer maakt.

"Uiteindelijk wil ik een mooie stap maken, maar ik ben nu de trotse aanvoerder van AZ en heb het hier hartstikke naar mijn zin."

Wijndal een van de twee AZ spelers in Oranje-selectie

Eerder op de dag werd Wijndal opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart).

De andere AZ-speler in het keurkorps van bondscoach Louis van Gaal is Jordy Clasie, die in november 2016 zijn laatste interland speelde.

De laatste Eredivisie-wedstrijd van AZ voor de interlandperiode is zondag om 20.00 uur uit tegen Willem II. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd donderdag in de achtste finales van de Conference League uitgeschakeld door FK Bodø/Glimt en eerder deze maand was Ajax te sterk in de halve finales van de KNVB-beker.