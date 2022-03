Kees van Wonderen gaat waarschijnlijk volgend seizoen aan de slag als trainer van sc Heerenveen. De huidige coach van Go Ahead Eagles bevestigde vrijdag dat hij nagenoeg akkoord is met de club uit Friesland.

"Het ziet er goed uit, ik ga ervan uit dat we er op korte termijn uit komen", zei de 53-jarige Van Wonderen tegen onder meer De Stentor. De trainer verwacht dat er in de loop van volgende week witte rook komt vanuit Friesland.

Heerenveen staat sinds het ontslag van Johnny Jansen onder leiding van interim-trainer Ole Tobiasen. De Deen heeft het tij nog niet kunnen keren bij de club, die sinds 19 december geen wedstrijd meer wist te winnen.

Ondanks de huidige sportieve malaise bij Heerenveen lijkt Van Wonderen geen twijfels meer te hebben. Hoewel de Friezen slechts zeven punten boven de degradatiestreep staan, deert ook de onzekerheid van een mogelijke degradatie de trainer niet. "Dat is voor mij geen issue."

Kees van Wonderen werd ook kort in verband gebracht met een overstap naar FC Groningen. Foto: Pro Shots

Van Wonderen hielp Go Ahead naar Eredivisie

Van Wondereen is bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead. In zijn eerste jaar wist hij met de Deventenaren promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Eerder dit seizoen gaf Van Wonderen al aan aan iets nieuws toe te zijn. De oud-verdediger van Feyenoord besloot om die reden zijn aflopende contract in De Adelaarshorst niet te verlengen.

Dit seizoen presteert Go Ahead met een dertiende plek in de Eredivisie en een plek in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi (verloren van PSV) boven verwachting. De ploeg heeft momenteel net zoveel punten als Heerenveen (27).

Van Wonderen bereidt zich momenteel met Go Ahead voor op het Eredivisie-duel met SC Cambuur, uitgerekend de grote rivaal van Heerenveen. Het duel in De Adelaarshorst begint zaterdag om 18.45 uur.

