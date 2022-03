Trainer Roger Schmidt kijkt uit naar het treffen met Leicester City, dat vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Conference League aan PSV gekoppeld werd. De Duitser beseft dat de Eindhovenaren een sterke tegenstander treffen.

"Dat je een dergelijke tegenstander kunt treffen, bewijst hoe interessant deze nieuwe competitie is", zegt Schmidt vrijdag in een eerste reactie op de loting tegen het AD en De Telegraaf.

Eerder was Schmidt nog kritisch over de Conference League. Een extra Europees toernooi had van hem niet gehoeven, maar in de aanloop naar de achtste finale tegen FC Kopenhagen kwam hij daar al van terug. Het toernooi heeft hem in positieve zin verrast en met Leicester, dat afgelopen seizoen de FA Cup won, staat hij met PSV nu tegenover een aansprekende club.

"Ik kijk uit naar de wedstrijden met een heel goed team uit de Premier League. Een ploeg met grote fysieke en voetballende kwaliteiten."

286 Bekijk de samenvatting van FC Kopenhagen-PSV (0-4)

Gakpo waarschijnlijk niet inzetbaar tegen Fortuna

Door de uitschakeling van Ajax dinsdag in de Champions League is PSV de enige Nederlandse club die nog op drie fronten actief is. Met de KNVB-bekerfinale tegen Ajax en slechts twee punten achterstand op de Amsterdammers in de Eredivisie, worden het interessante laatste maanden voor Schmidt in het Philips Stadion. "Het kan een heel speciaal seizoen worden", zegt hij.

De eerstvolgende wedstrijd voor PSV is het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard zondag om 16.45 uur in Eindhoven. Schmidt kan dan waarschijnlijk niet beschikken over Cody Gakpo, die donderdag tegen FC Kopenhagen hard onderuit werd gehaald en geblesseerd raakte.

Onderzoek in het ziekenhuis moet meer duidelijk maken over de ernst van de kwetsuur van de Oranje-international. De al langer geblesseerden André Ramalho en Ryan Thomas zijn er sowieso niet bij tegen Fortuna.