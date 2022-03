PSV neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen Leicester City. Feyenoord is gekoppeld aan Slavia Praag, zo heeft de loting vrijdag in Nyon uitgewezen.

Loting kwartfinales Conference League FK Bodø/Glimt-AS Roma

Feyenoord-Slavia Praag

Olympique Marseille-PAOK Saloniki

Leicester City-PSV

Met Leicester City treft PSV een van de zwaarste tegenstanders bij de laatste acht van de Conference League. 'The Foxes' staan twaalfde in de Premier League en werden in 2016 voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen van Engeland.

Voor Feyenoord is Slavia Praag een bekende tegenstander: in de groepsfase van de Conference League stonden beide clubs ook al tegenover elkaar. Feyenoord won het duel in Rotterdam met 2-1 en bleef in Praag steken op een 2-2-gelijkspel. Samen werden ze respectievelijk eerste en tweede in de poule.

Feyenoord en PSV konden bij de loting in het Zwitserse Nyon in theorie aan elkaar gekoppeld worden in de kwartfinales, maar een Nederlandse ontmoeting kan pas in de finale op 25 mei in het Albanese Tirana plaatsvinden.

Bij een zege op Leicester City neemt PSV het namelijk in de halve finales op tegen de winnaar van FK Bodø/Glimt-AS Roma. Feyenoord treft bij een overwinning op Slavia Praag de winnaar van Olympique Marseille-PAOK.

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Conference League staan op 7 april op het programma. Een week later is de return. De halve finales van het derde Europese clubtoernooi zijn op 28 april en 5 mei.

Halve finales Conference League FK Bodø/Glimt/AS Roma-Leicester City/PSV

Feyenoord/Slavia Praag-Olympique Marseille/PAOK Saloniki

274 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-FK Partizan (3-1)

PSV maakte indruk in Kopenhagen

Feyenoord bereikte donderdag ten koste van FK Partizan de laatste acht van de Conference League. Na de 2-5-zege in Servië won de ploeg van gelegenheidscoach John de Wolf donderdag in de eigen Kuip met 3-1, waardoor de Rotterdammers voor het eerst sinds de winst van UEFA Cup in 2002 weer kwartfinalist in Europa is.

PSV maakte veel indruk door met liefst met 0-4 te winnen van FC Kopenhagen, nadat de wedstrijd in Eindhoven in een spectaculair 4-4-gelijkspel was geëindigd. Voor de de club uit Eindhoven, die eerder in de Europa League werd uitgeschakeld, is het de eerste keer in elf jaar dat ze in de kwartfinales van een Europees toernooi staat.

AZ en Vitesse werden donderdag allebei uitgeschakeld in de achtste finales. AZ speelde na verlenging gelijk tegen FK Bodø/Glimt (2-2), maar dat was niet genoeg na de eerdere 2-1-nederlaag in Noorwegen. Vitesse kreeg tegen AS Roma in de slotfase de 1-1 om de oren en ging daardoor na de 0-1-nederlaag in Arnhem ten onder.