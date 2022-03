Ajax-trainer Erik ten Hag had het even gehad met voetbal na de uitschakeling door Benfica in de Champions League. Net als de spelers heeft de coach de knop inmiddels omgezet voor De Klassieker van zondag tegen Feyenoord.

"Het is duidelijk dat er nog teleurstelling is en dat het aankomt, maar een sportman vecht zich terug en raapt zichzelf bij elkaar", aldus Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie. "Dat hebben we gedaan de afgelopen dagen. We hebben het achter ons gelaten. We kunnen het niet meer veranderen en kijken naar de toekomst, daar hebben we invloed op."

Toch heeft Ten Hag ook moeite gehad om de zinnen te kunnen verzetten na de 0-1-nederlaag tegen Benfica. "Ik heb de afgelopen dagen veel minder voetbal gekeken. Ik was er even klaar mee. Ik heb me ook vooral met Feyenoord beziggehouden."

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

De afgelopen dagen heeft Ten Hag met de selectie gesproken om de dreun te kunnen verwerken. Dat deed hij niet alleen met André Onana, de doelman die in de fout ging bij het tegendoelpunt van Darwin Núñez.

"We hebben in heel veel groepjes gezeten met de vraag hoe we nu verder gaan en ik heb daar richting aan gegeven. We moeten zo snel mogelijk weer in de positiviteit komen. We moeten ook benadrukken wat er goed ging. We hebben een geweldig seizoen in de Champions League gehad."

'Nare smaak wegspoelen tegen Feyenoord'

Ten Hag vindt het fijn dat vijf dagen na de uitschakeling in de Champions League uitgerekend De Klassieker tegen Feyenoord op het programma staat. "Het is een grote wedstrijd en daarmee kunnen we die nare smaak echt wegspoelen."

Toch wilde Ten Hag niet te lichtzinnig doen over het duel met de nummer drie van de Eredivisie, die dit seizoen indruk maakt onder trainer Arne Slot. "Het is een totaal ander Feyenoord dan we in de afgelopen jaren heb gezien. Feyenoord wil domineren aan de bal en spelen goed positiespel. Ze kunnen in een hoge intensiteit druk zetten."

Ten Hag zegt geen extra druk te voelen om kampioen te worden na de uitschakeling in de Champions League, ook financieel niet. "We hebben heel veel geld verdiend door zes keer op rij te winnen en te overwinteren in de Champions League. De spelers hebben zich op de kaart gezet, waardoor ze meer waard zijn geworden. Die druk is er ieder jaar, dat is niet veranderd na dinsdag."

Ajax-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Koploper Ajax heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee PSV en staat acht punten voor op nummer drie Feyenoord.