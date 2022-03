Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong nemen het volgende maand in de kwartfinales van de Europa League met FC Barcelona op tegen het Eintracht Frankfurt van Sam Lammers. Peter Bosz speelt met Olympique Lyon tegen West Ham United, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon vrijdag uit.

Het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst wacht in de kwartfinales een krachtmeting met het Portugese SC Braga. De Schotten hadden zich ten koste van Rode Ster bij de laatste acht gevoegd.

De winnaar van dit tweeluik neemt het op tegen de winnaar van de krachtmeting tussen RB Leipzig en Atalanta, waar met Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon drie Nederlanders onder contract staan.

Leipzig hoefde als enige club niet in actie te komen in de achtste finales. De formatie uit de Bundesliga zou het opnemen tegen Spartak Moskou, maar de Russische club van Quincy Promes is vanwege de oorlog in Oekraïne gediskwalificeerd. Leipzig kreeg zo een vrijgeleide naar de laatste acht.

Loting Europa League RB Leipzig-Atalanta

Eintracht Frankfurt-FC Barcelona

West Ham United-Olympique Lyon

SC Braga-Rangers FC

Marten de Roon neemt het met Atalanta op tegen RB Leipzig in de kwartfinales van de Europa League. Foto: Getty Images

FC Barcelona treft Lammers, Bosz naar Engeland

De jacht van FC Barcelona op de eerste Europa League-titel gaat verder met een tweeluik tegen Eintracht Frankfurt, de nummer negen van de Bundesliga. Naast Lammers staat voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic onder contract bij Frankfurt.

Het Olympique Lyon van Bosz moet West Ham United zien te kloppen om de halve finales van de Europa League te bereiken. 'The Hammers' doen het dit seizoen goed in de Premier League en staan op de verdienstelijke zesde plek. Lyon lijkt het als middenmoter in de Ligue 1 te moeten hebben van de Europa League.

De heenwedstrijden in de kwartfinales van de Europa League worden op donderdag 7 april gespeeld. De returns volgen een week later. Villarreal won de Europa League vorig jaar door Manchester United na penalty's te verslaan. De Spanjaarden komen momenteel uit in de kwartfinales van de Champions League.