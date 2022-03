Louis van Gaal gaat tijdens de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland experimenteren met een 5-3-2-systeem. Tot op heden speelde Oranje op verzoek van de internationals in een klassieke 4-3-3, maar de bondscoach gooit dat in de komende interlandweek overboord.

"De twee oefenwedstrijden ga ik gebruiken voor de implementatie van een nieuw systeem", zegt Van Gaal na de bekendmaking van de definitieve selectie, waarin plaats is voor liefst 28 spelers. "Ik wil kijken of de spelers dat kunnen uitvoeren op de wijze zoals ik denk dat ze het moeten uitvoeren."

Van Gaal kondigde na het halen van ticket voor het WK van later dit jaar al aan dat hij zou overschakelen naar een systeem met vijf verdedigers. In de WK-kwalificatiereeks speelde hij nog 4-3-3, omdat dat systeem de voorkeur van de spelers had.

"Maar je ziet in bijna iedere competitie dat er steeds meer teams zijn die dit systeem spelen", aldus Van Gaal. "Maar die spelen het niet allemaal zoals ik dat zou willen uitvoeren. Daarvoor hebben we nu een hele week. Het wordt een heel intensieve week voor de internationals."

Definitieve selectie Oranje: Keepers: Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg) en Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax) en Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Burnley)

'Spelers onderwijzen over nieuw systeem'

Van Gaal ziet de eerste interlandweek van 2022 als het begin van de voorbereiding op het WK in Qatar. Omdat hij in de aanloop naar het toernooi in een nieuw systeem wil spelen, heeft hij 28 spelers opgeroepen. "Dan kan je zoveel mogelijk spelers daarin onderwijzen."

Jordan Teze is een van de 28 spelers. De verdediger van PSV debuteert in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. "Hij valt op door een bepaalde kwaliteit en dat is zijn opbouwende kwaliteit. Omdat Stefan de Vrij geblesseerd is, moeten we zijn positie invullen. Dat is Teze."

Het Nederlands elftal speelt volgende week zaterdag een oefeninterland tegen Denemarken. Drie dagen later volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland. Beide wedstrijden worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Het is de start van Oranjes aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar.