Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft met Jan Paul van Hecke, Elayis Tavsan, Milan van Ewijk en Thomas Buitink vier debutanten opgenomen in zijn selectie voor de komende EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije en Jong Zwitserland.

De 21-jarige Van Ewijk speelde enkele jaren geleden nog in de top van het amateurvoetbal bij Excelsior Maassluis. De vleugelverdediger werd daarna opgepikt door ADO Den Haag en belandde via SC Cambuur afgelopen zomer bij sc Heerenveen, waar hij over een basisplek beschikt.

Ajax is met vier spelers hofleverancier van de selectie. De opvallendste naam is die van middenvelder Ryan Gravenberch, die op dit moment ondanks zijn basisplek niet in aanmerking komt voor Oranje. Ook de herstelde Brian Brobbey, Devyne Rensch en Kenneth Taylor maken deel uit van de selectie.

Van de 23 geselecteerde spelers spelen er elf in de Eredivisie en de rest in het buitenland. Enkele andere bekende namen zijn Joshua Zirkzee (Anderlecht), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC) en Lutsharel Geertruida (Feyenoord).

Jong Oranje vervolgt de EK-kwalificatiereeks volgende week vrijdag met een wedstrijd tegen Jong Bulgarije in Sofia. Vier dagen later wacht op De Adelaarshorst in Deventer de krachtmeting met de leeftijdsgenoten van Zwitserland, op dit moment de koploper in poule E. Beide wedstrijden beginnen om 18.45 uur.

Het EK onder 21 jaar wordt in de zomer van 2023 in Georgië en Roemenië gehouden. De groepswinnaars en de beste nummer twee van de negen groepen plaatsen zich rechtstreeks voor het Europese eindtoernooi. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets.

Stand poule E 1. Zwitserland 6-16 (+13)

2. Nederland 5-13 (+17)

3. Moldavië 7-8 (-6)

4. Wales 6-7 (+4)

5. Bulgarije 6-7 (0)

6. Gibraltar 6-0 (-28)