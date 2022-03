De Russische voetbalploeg kan definitief niet meedoen aan de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar. De voetbalbond wilde de schorsing via een beroep bij het sporttribunaal uitstellen, maar krijgt nul op het rekest.

Rusland had een verzoek ingediend om de play-offs om de tickets voor het WK uit te stellen tot komende zomer in de hoop dat de oorlog dan achter de rug zou kunnen zijn en FIFA het land weer wilde toelaten. Het CAS gaat niet mee in het verzoek tot uitstel.

Rusland zou het in de halve finales van de play-offs aanvankelijk opnemen tegen Polen. Omdat de Russen nu definitief zijn uitgesloten van verdere deelname, staan de Polen nu automatisch in de eindstrijd. Daarin nemen ze het op tegen Zweden of Tsjechië.

Ook Oekraïne komt in actie bij de play-offs, maar het duel met Schotland is wel tot juni uitgesteld vanwege de oorlog in het land. De overige duels in de play-offs vinden in maart plaats.

Eerder deze week besloten de rechters van het CAS ook om de Europese schorsing van het Russische voetbal in stand te houden. Door de schorsing werd het Spartak Moskou van Quincy Promes uit de Europa League gehaald en ging RB Leipzig automatisch door naar de kwartfinales.

Het WK in Qatar begint op 21 november en duurt tot en met 18 december. De loting voor het eindtoernooi wordt op 1 april gehouden in het Qatarese Doha.