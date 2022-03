Jordan Teze is voor het eerst in zijn loopbaan opgeroepen voor het Nederlands elftal. De verdediger van PSV maakt deel uit van de 28-koppige selectie van bondscoach Louis van Gaal voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Jordy Clasie keert na ruim vijf jaar terug in Oranje.

De 22-jarige Teze was door Van Gaal niet opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar is alsnog bij het Nederlands elftal gehaald na het geblesseerd wegvallen van Jeremie Frimpong. De rechtsachter liep afgelopen week een zware enkelblessure op bij zijn club Bayer Leverkusen.

Teze is sinds vorig seizoen een vaste waarde bij PSV. De verdediger kwam tot op heden tot 87 wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, waarmee hij donderdag de kwartfinales van de Conference League haalde.

Naast de eerste oproep voor Teze is de terugkeer van Clasie opmerkelijk bij Oranje. De middenvelder speelde op 9 november 2016 voor het laatst een interland, tegen België. Daarna geraakte de carrière van de voormalig speler van Feyenoord in een slop. Pas dit seizoen kwam hij als speler van AZ weer in beeld bij Van Gaal.

"Voor dit trainingskamp heb ik een grote groep spelers uitgenodigd", aldus Van Gaal. "Onze voorbereiding op het WK in Qatar begint tenslotte volgende week. Daarbij komt dat ik een ander systeem wil gaan implementeren. Dan kun je beter zoveel mogelijk spelers daarin betrekken."

Definitieve selectie Oranje: Keepers: Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg) en Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax) en Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Burnley).

Blessure Bijlow aderlating voor Oranje

Van Gaal heeft flink wat afzeggingen gekregen voor de oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland. Justin Bijlow, Frimpong, Luuk de Jong en Stefan de Vrij hebben zich vanwege blessures afgemeld bij de zeventigjarige keuzeheer.

Vooral de afmelding van Bijlow is een aderlating voor Oranje. De doelman van Feyenoord, die eerste keuze was onder Van Gaal, moet geopereerd worden vanwege een voetblessure en komt dit seizoen niet meer in actie. Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) en Mark Flekken (SC Freiburg) vormen nu het keepersbestand bij Oranje.

Het Nederlands elftal speelt volgende week zaterdag een oefeninterland tegen Denemarken. Drie dagen later volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland. Beide wedstrijden worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld. Het is de start van Oranjes aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar.