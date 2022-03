Feyenoord heeft zich vrijdag versterkt met de Roemeense doelman Valentin Cojocaru. De keeper mocht vanwege de oorlog tijdelijk vertrekken bij de Oekraïense club SC Dnipro-1.

Cojocaru is een meer dan welkome versterking voor Feyenoord, gezien de langdurige blessure van eerste doelman Justin Bijlow. Tijdens de laatste wedstrijden stond Ofir Marciano onder de lat en zaten jongelingen Tein Troost en Thijs Jansen op de bank.

De FIFA besloot onlangs dat spelers tijdelijk uit Oekraïne en Rusland mogen vertrekken en stelde een extra transferperiode in. FC Utrecht maakte daar donderdag als eerste Eredivisie-club gebruik van en nu grijpt ook Feyenoord de mogelijkheid aan om een mogelijk keepersprobleem te voorkomen.

De 26-jarige Cojocaru speelde sinds dit seizoen in Oekraïne. Voordat de competitie vanwege de Russische invasie werd stilgelegd, stond Cojocaru veertien wedstrijden onder de lat bij SC Dnipro-1. Daarvoor keepte Cojocaru voornamelijk in eigen land en was hij kort actief in Italië en Cyprus.

Cojacaru heeft bij SC Dnipro-1 nog een contract tot de zomer van 2023. Hij zal de rest van het seizoen deel uitmaken van de selectie van Feyenoord. Vooralsnog zijn de contracten in Oekraïne na dit seizoen weer geldig, afhankelijk van de ontwikkelingen in het land.

Om Cojocaru inzetbaar te krijgen in Europa, zal Feyenoord dispensatie moeten krijgen van de UEFA. Het is eveneens nog onzeker of hij al speelgerechtigd is voor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, die zondag om 14.30 uur begint.

De Feyenoorders staken Justin Bijlow donderdag een hart onder de riem in het duel met FK Partizan. De Feyenoorders staken Justin Bijlow donderdag een hart onder de riem in het duel met FK Partizan. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie