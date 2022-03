Trainer Xavi is zeer te spreken over de manier waarop FC Barcelona donderdagavond ten koste van Galatasaray de kwartfinales van de Europa League bereikte. De Spanjaard denkt dat zijn ploeg klaar is voor de kraker tegen Real Madrid van zondag.

"El Clásico komt op een goed moment voor ons", zei Xavi na de 1-2-overwinning in Istanboel. "Maar dat betekent niet heel veel. In het verleden wonnen we wedstrijden tegen Real terwijl we niet in vorm waren en verloren we als we juist een goede reeks achter de rug hadden. Het wordt zondag hoe dan ook heel moeilijk."

FC Barcelona is niet alleen op basis van de ranglijst gebaat bij een goed resultaat tegen de rivaal uit Madrid, de Catalanen azen ook op eerherstel. Dit seizoen werd in Camp Nou onder toenmalig trainer Ronald Koeman verloren van Real en begin dit jaar nog eens in Saoedi-Arabië, waar de twee rivalen elkaar troffen in de halve finales van de Spaanse supercup.

Het gaat nu wel een stuk beter met Barcelona, dat momenteel elf wedstrijden op rij ongeslagen is. De cruciale overwinning op Galatasaray kwam donderdagavond niet zomaar tot stand, want Marcão Teixeira zette de Turkse topclub na een half uur op voorsprong.

Pedri maakte er voor rust nog 1-1 van en Pierre-Emerick Aubameyang bezorgde Barcelona aan het begin van de tweede helft op aangeven van Frenkie de Jong de overwinning.

FC Barcelona plaatste zich ten koste van Galatasaray voor de kwartfinales van de Champions League. FC Barcelona plaatste zich ten koste van Galatasaray voor de kwartfinales van de Champions League. Foto: EPA

'We zijn geen favoriet voor de Europa League-winst'

Volgens Xavi had de score nog wel hoger kunnen uitvallen. "Ik weet niet hoeveel balbezit we precies hebben gehad, maar we waren continu op de helft van Galatasaray te vinden. We domineerden en creëerden voldoende kansen. Om eerlijk te zijn is deze uitslag nog te klein."

Gezien de status van FC Barcelona wordt de club snel bij de titelfavorieten gerekend, maar Xavi waakt voor overschatting. "Ik zie ons niet als favoriet. We kennen dit toernooi en onze tegenstanders niet. We zijn zeker een van de kandidaten en het voelt goed om in de kwartfinales te staan, maar niet meer dan dat."

FC Barcelona hoort vrijdag vanaf 13.30 uur wie de tegenstander wordt in de kwartfinales. Ook RB Leipzig, SC Braga, Atalanta, Rangers, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon en West Ham United gaan de koker in voor de loting.

De kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona begint zondag om 21.00 uur in Estadio Santiago Bernabéu.