Everton-manager Frank Lampard heeft donderdagavond in het duel met Newcastle United zijn linkerhand gebroken. De oud-middenvelder blesseerde zich in de feestvreugde die langs de kant ontstond na het doelpunt van Alex Iwobi (1-0) in de 99e minuut.

"Enkele minuten na het doelpunt voelde ik mijn hand ineens trillen. Er is iets gebroken. Maar drie punten voor een paar gebroken botjes, dat vind ik een goede deal", lachte Lampard. "Ik heb er geen problemen mee en neem zo twee biertjes. Daarna ga ik lekker slapen."

Everton verloor de voorgaande vier competitiewedstrijden en had de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De ploeg van Donny van de Beek en Anwar El Ghazi, die ontbraken tegen Newcastle, staat net boven de streep op de zeventiende plaats. De club heeft drie punten meer dan Watford.

"Het was een geweldige avond. Zulke avonden hebben we nodig, vooral omdat er nog een lange weg te gaan is. Tegelijkertijd moeten we ook genieten van dit soort overwinningen. We hebben dit geflikt door goed samen te werken", zei Lampard.

Het duel tussen Everton en Newcastle United kende donderdag liefst veertien minuten blessuretijd, omdat de wedstrijd kort na rust tijdelijk werd stilgelegd. Een toeschouwer had zich aan de doelpaal vastgebonden.

Er moesten diverse mensen en zelfs een betonschaar aan te pas komen om de man los te maken. Na tegenstribbelingen werd de man door de beveiliging van het veld gedragen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League