Nederland heeft met PSV en Feyenoord nog maar twee clubs over in Europa, maar de schade in de strijd om de toekomstige Champions League-tickets is beperkt gebleven. De voorsprong op concurrent Portugal op de coëfficiëntenlijst van volgend seizoen is zelfs, net als vorige week, iets groter geworden.

Nederland pakte door de overwinningen van PSV (0-4 tegen FC Kopenhagen) en Feyenoord (3-1 tegen FK Partizan) 0,8 punt. De remises van AZ (2-1 na reguliere speeltijd en na verlenging 2-2 tegen FK Bodø/Glimt) en Vitesse (1-1 tegen AS Roma) leverden nog eens 0,4 punt op.

Dat zit zo: een zege is twee punten waard en een gelijkspel één punt, maar dat aantal moet gedeeld worden door het aantal clubs waarmee het betreffende land het Europese seizoen is begonnen. In Nederland zijn dat er vijf. Ajax werd dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Benfica (0-1).

Portugal pakte desondanks 0,2 punt minder én verloor met FC Porto een club. De Champions League-winnaar van 2004 werd in de Europa League uitgeschakeld door het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz. SC Braga haalde wel de laatste acht van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi door AS Monaco over twee duels te verslaan. Portugal heeft zodoende ook nog maar twee clubs over.

Nederland bezet op dit moment nog de zevende plek op de coëfficiëntenlijst achter nummer zes Portugal, maar na dit seizoen zijn de rollen omgedraaid. De coëfficiëntenlijst wordt namelijk opgemaakt op basis van resultaten in de laatste vijf seizoenen. Straks vallen dus de punten uit het seizoen 2017/2018 weg. De Portugezen presteerden toen een stuk beter dan Nederland (9,666 om 2,900 punten).

De zesde plek op de coëfficiëntenlijst is felbegeerd, want dat land mag twee ploegen afvaardigen in de groepsfase van de Champions League. Nu moet de nummer twee van Nederland nog de voorronde van het miljoenenbal in. Mocht Nederland de zesde plek dit én volgend seizoen zien vast te houden, dan zijn er in het seizoen 2024/2025 hoe dan ook twee Eredivisie-clubs in de groepsfase vertegenwoordigd.