Cyriel Dessers kan wel lachen om het fortuinlijke doelpunt waarmee hij Feyenoord donderdagavond op voorsprong zette in het duel met Partizan Belgrado (3-1). De spits, die zich met de Rotterdammers voor de kwartfinales van de Conference League plaatste, zag een vrije trap van Jens Toornstra via zijn schouder in het doel verdwijnen.

"Dit is mijn mooiste doelpunt ooit", grapte Dessers na afloop in De Kuip in gesprek met ESPN. "Het is een beetje jammer voor Jens, ik had het hem zeker gegund. Maar hij heeft zijn contract voor volgend jaar al verdiend en genoeg goals gemaakt hier, dus deze neem ik graag mee. Ik moet nog aan mijn statistieken werken."

De treffer van Dessers had veel weg van het doelpunt dat Filippo Inzaghi in het seizoen 2006/2007 maakte voor AC Milan in de Champions League-finale tegen Liverpool (2-1). Een vrije trap van Andrea Pirlo eindigde via het lichaam van de Italiaanse spits achter de kansloze keeper Pepe Reina in het doel.

"Dit was wel een echte Inzaghi-goal, ja", glunderde Dessers. "De verdediger duwde me zelfs nog een beetje, waardoor ik de bal op mijn schouder kreeg en binnenvloog. Het was niet mijn mooiste doelpunt, maar ik ben er wel blij mee. Pakken wat je pakken kan, toch?"

163 Dessers helpt Feyenoord onbewust aan voorsprong

'Je moet er ook een beetje om kunnen lachen'

Met zijn doelpunt tegen Partizan bewees Dessers nog maar eens zijn waarde voor Feyenoord. De spits, die dit seizoen wordt gehuurd van KRC Genk met optie tot koop, staat nu op dertien doelpunten in 29 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In de meeste duels moet hij bovendien genoegen nemen met een reserverol.

"Ik hoorde net een leuke statistiek: dat ik vijf wedstrijden op rij heb gescoord in Europa. Ik wist zelf ook niet aan wie ze de goal zouden geven. We hebben er wel om kunnen lachen", aldus Dessers.

Met zijn doelpuntenproductie lijkt Feyenoord er veel aan gelegen om Dessers definitief in te lijven, maar de vraag is of de Rotterdammers daar de financiële mogelijkheden voor hebben. "Misschien als we de finale halen, dat er dan wat mogelijk is. Maar ik moet er dan nog wel wat maken."

Feyenoord hoort vrijdag vanaf 15.00 uur wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Conference League. Een van de mogelijke opponenten is PSV, dat zich donderdag ten koste van FC Kopenhagen bij de laatste acht voegde.