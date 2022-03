Vitesse-coach Thomas Letsch verwacht dat de teleurstelling bij zijn ploeg op termijn plaats gaat maken voor trots na de uitschakeling door AS Roma. De Arnhemmers speelden 1-1 in Italië en dat was na de eerdere 0-1 niet voldoende.

"We waren zo dichtbij en zoals je je voor kan stellen, is iedereen op dit moment nog heel teleurgesteld", zei Letsch na het tweeluik die werd beslist door een late treffer van AS Roma-spits Tammy Abraham.

Vitesse deed net als in het heenduel niet onder voor AS Roma. In het Stadio Olimpico kwamen de Arnhemmers op voorsprong via een goal van Maximilian Wittek en daarna kreeg onder andere Adrian Grbic een kans op de tweede goal.

"Op dit moment is het nog geen tijd om terug te kijken, maar ik weet zeker dat we later trots kunnen zijn op deze wedstrijden en ons avontuur. We hebben beide wedstrijden tegen Roma een ontzettend hoog niveau gehaald."

Letsch was al bezig met verlenging

"Als je de hele wedstrijd bekijkt, hebben we Roma in balbezit opnieuw uitgedaagd. In de eerste helft controleerden we al, maar speelden we weinig naar voren. Daar spraken we over en na rust creëerden we meer kansen. Al weet je dat je tegen Roma niet veel mogelijkheden krijgt."

Letsch geeft toe dat hij zich al voor aan het bereiden was op de verlenging. "Ik wilde in de verlenging frisse spelers brengen, omdat ik zag dat onze spitsen moe waren", aldus Letsch. "Maar het plan en de realiteit komen soms niet helemaal overeen."

Door de uitschakeling eindigt het avontuur van Vitesse in de Conference League in Rome. De Arnhemmers maakten in het nieuwe Europese toernooi onder meer indruk tegen Anderlecht en Tottenham Hotspur.