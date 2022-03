PSV en Feyenoord gaan vrijdagmiddag om 15.00 uur de koker in bij de loting voor de kwartfinales van de Conference League. Een overzicht van de clubs die ze kunnen loten én van de kwartfinalisten in de Europa League.

Bij de loting voor de Conference League-kwartfinales heeft niemand een beschermde status en kunnen clubs uit dezelfde landen elkaar treffen, wat dus betekent dat PSV en Feyenoord aan elkaar gekoppeld zouden kunnen worden.

Verder wordt duidelijk hoe de route naar de finale er voor iedere club uitziet. PSV en Feyenoord weten na de loting dus wie ze eventueel in de halve eindstrijd en de finale tegenkomen.

De wedstrijden in de kwartfinales van de Conference League worden op 7 en 14 april gespeeld. De halve finales volgen op 28 april en 5 mei en de eindstrijd in het Albanese Tirana is op woensdag 25 mei.

Kwartfinalisten Conference League FK Bodø/Glimt (kampioen van Noorwegen)

Feyenoord (nummer drie van Nederland)

Leicester City (nummer twaalf van Engeland)

Olympique Marseille (nummer twee van Frankrijk)

PAOK (nummer twee van Griekenland)

PSV (nummer twee van Nederland)

AS Roma (nummer zeven van Italië)

Slavia Praag (nummer twee van Tsjechië)

Ook Nederlandse inbreng in Europa League

Iets eerder op vrijdag, om 13.30 uur, wordt eerst geloot voor de kwartfinales van de Europa League. Ook hier is sprake van een vrije loting, waarbij dus geen voorwaarden gelden.

Met FC Barcelona (Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong), Atalanta (Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners), Eintracht Frankfurt (Sam Lammers), Rangers FC (trainer Giovanni van Bronckhorst) en Olympique Lyon (coach Peter Bosz) zijn er nog vijf clubs over met Nederlandse inbreng.

De kwart- en halve finales van de Europa League worden tegelijkertijd met die van de Conference League gespeeld (7/14 april en 28 april/5 mei), waarna de finale op 18 mei in Sevilla op het programma staat.