Vitesse is donderdagavond ondanks een wereldgoal van Maximilian Wittek uitgeschakeld door AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers speelden in Rome met 1-1 gelijk, nadat ze de heenwedstrijd vorige week met 0-1 hadden verloren.

Wittek bracht Vitesse na iets meer dan een uur spelen verrassend op voorsprong. De Duitser vond het doel met een volley van zo'n 20 meter.

De bezoekers leken op weg naar een stunt door minimaal een verlenging af te dwingen, maar in blessuretijd zorgde Tammy Abraham op aangeven van Rick Karsdorp voor de gelijkmaker.

Vitesse slaagde er vervolgens niet meer in om te scoren, waardoor het Europese avontuur ten einde is voor de ploeg van coach Thomas Letsch.

PSV en Feyenoord plaatsten zich wel voor de kwartfinales van de Conference League, terwijl AZ werd uitgeschakeld. De Eindhovenaren lieten FC Kopenhagen kansloos, de Rotterdammers klopten FK Partizan en de Alkmaarders waren niet opgewassen tegen Bodø/Glimt.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de wereldgoal van Maximilian Wittek te bekijken.

Vitesse snel gevaarlijk via Grbic

Na de nederlaag van vorige week moest Vitesse in ieder geval scoren in Stadio Olimpico om kans te maken op een kwartfinaleplek. Het eerste gevaar in Rome kwam van de bezoekers via een vrije trap van Adrian Grbic, die net kon worden gekeerd door Rui Patrício.

In het vervolg van de eerste helft waren de kansen schaars. Vitesse had veel meer balbezit, maar wist nauwelijks wat te creëren. Roma stelde daar weinig tegenover en was gevaarlijk via Jordan Veretout en Matías Viña, die beiden net naast schoten.

Ook na rust speelde Roma op de nul, maar Wittek stak daar een stokje voor met een wereldgoal. De linksback haalde in één keer uit na een voorzet van Eli Dasa en schoot de bal vanaf zo'n 20 meter in de linkerhoek. Hij maakte al zijn vijfde treffer van dit seizoen in de Conference League.

Roma ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar alleen Bryan Cristante stelde Jeroen Houwen op de proef. Vitesse kreeg nog een mogelijkheid op de 0-2 via Grbic die naast schoot.

Het duel leek op een verlenging af te stevenen, maar in blessuretijd ging het toch mis voor Vitesse. Wittek verloor Karsdorp uit het oog, waarna de Nederlander kon voorzetten en Abraham van dichtbij raak kopte. Vitesse probeerde het vervolgens nog, maar kon uitschakeling niet meer voorkomen.