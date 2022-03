Feyenoord heeft zich donderdag zoals verwacht voor de kwartfinales van de Conference League geplaatst. Na de ruime 2-5-zege van vorige week bij FK Partizan werd de return tegen de Serviërs in De Kuip met 3-1 gewonnen.

Op slag van rust werd de score geopend door Cyriel Dessers, die een vrije trap van Jens Toornstra onbedoeld van richting veranderde. Eerder was een goal van de spits nog onterecht afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft maakte Reiss Nelson er van dichtbij 2-0 van. De Engelsman hield bij het juichen een shirt omhoog van keeper Justin Bijlow, die dit seizoen niet meer in actie komt wegens een blessure. Na de aansluitingstreffer van de Braziliaan Ricardo Gomes zorgde Bryan Linssen met een fraai doelpunt voor de eindstand.

Het is de eerste keer sinds 2002 dat Feyenoord zich weer kwartfinalist in een Europees toernooi mag noemen. Destijds eindigde het avontuur met het winnen van de UEFA Cup door achtereenvolgens PSV, Internazionale en Borussia Dortmund te verslaan.

Feyenoord werd tegen Partizan geleid door assistent-trainer John de Wolf. Hij verving hoofdcoach Arne Slot, die afwezig was vanwege een coronabesmetting.

PSV was eerder op donderdagavond de eerste Nederlandse club die de kwartfinales van de Conference League bereikte. De loting is vrijdag om 15.00 uur op het UEFA-hoofdkantoor in het Zwitserse Nyon.

163 Toornstra zet Feyenoord vlak voor rust op voorsprong via rug Dessers

Feyenoord opnieuw veel sterker dan Partizan

Met Ramon Hendriks en Toornstra in de basis had Feyenoord donderdag opnieuw een overwicht tegen Partizan, al bleven echte kansen lange tijd uit. Na ruim een half uur was het wel raak via Dessers, maar hij werd onterecht teruggefloten. In de Conference League wordt geen VAR gebruikt.

Vlak voor het einde van de wat saaie eerste helft konden de Feyenoord-fans alsnog juichen voor Dessers, die de bal tegen zich aan kreeg geschoten bij een vrije trap van Toornstra. Keeper Nemanja Stevanovic was daardoor kansloos.

Na rust veranderde het spelbeeld aanvankelijk niet en binnen het uur was het 2-0 dankzij Nelson. De Arsenal-huurling schoof de bal binnen na een passje van Guus Til en betuigde vervolgens zijn steun aan Bijlow.

Een overwinning leek daarmee zeker, maar niet veel later profiteerde Ricardo van wat onoplettendheid in de Feyenoord-defensie: 2-1. Even ging zelfs de gelijkmaker in de lucht. Keeper Ofir Marciano was alert bij een poging van dichtbij en Lazar Markovic kopte over.

Bij het ingaan van de extra tijd was het laatste woord echter aan Linssen. De invaller, die vlak daarvoor al een kans had gemist, schoot hard en diagonaal raak en zorgde daarmee voor een fraai slotakkoord.

85 Nelson verdubbelt voorsprong Feyenoord tegen Partizan

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League