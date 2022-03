AZ-coach Pascal Jansen baalt stevig van de uitschakeling van zijn ploeg in de achtste finales van de Conference League tegen Bodø/Glimt. Na de 1-2-nederlaag in Noorwegen speelden de Alkmaarders donderdag voor eigen publiek na een verlenging met 2-2 gelijk.

"Het is een onnodige uitschakeling", zei Jansen na de wedstrijd tegen ESPN. "Het is heel zuur dat er nog steeds geen VAR in gebruik is bij dit toernooi."

Daarmee doelde de trainer op de 2-2 van Bodø/Glimt in de verlenging. In de voorbereiding op het doelpunt van Alfons Sampsted had Hugo Vetlesen volgens enkele spelers van AZ hands gemaakt.

"De teleurstelling overheerst", aldus Jansen. "Over twee wedstrijden hebben we voldoende kansen weten te creëren en ondanks een mindere pot in Noorwegen hebben we vandaag een prima wedstrijd gespeeld. Dan is het heel vervelend dat we niet doorgaan."

"Zowel aan als zonder de bal waren we zeer dominant. We maakten goede goals, maar je wordt ook afgerekend op fouten. Daarvan hebben we er helaas ook een aantal gemaakt."

Zo ging Bruno Martins Indi in de fout bij de 1-1 van Bodø/Glimt. De verdediger liet een dieptepass lopen, waarna hij in tweede instantie verzuimde de bal weg te werken. Amahl Pellegrino maakte gretig gebruik van de geboden kans en zorgde voor de gelijkmaker.

Teleurstelling bij de spelers van AZ. Teleurstelling bij de spelers van AZ. Foto: AP

'Zij krijgen één kans in de verlenging en die ging erin'

Aanvoerder Owen Wijndal hoefde niet lang na te denken over de vraag waarom AZ zich niet heeft geplaatst voor de kwartfinales. "We waren denk ik beter en kregen de beste kansen", zei de linksback. "Maar als je die niet benut, dan krijg je dit."

Vangelis Pavlidis schoot AZ voor rust tweemaal op voorsprong. "En we hadden er nog wel meer kunnen maken", aldus Wijndal. Jesper Karlsson schoot in de tweede helft op de lat en invaller Kamal Sowah miste in de verlenging een grote kans op de 3-1. "Zij krijgen één kans in de verlenging, maar die gaat er dan wel in."