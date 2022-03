Roger Schmidt en Mario Götze zijn zeer te spreken over het spel waarmee PSV zich donderdag van een plek in de kwartfinales van de Conference League verzekerde. De Eindhovenaren waren veel te sterk voor FC Kopenhagen: 0-4.

PSV was vorige week tijdens de heenwedstrijd in Eindhoven (4-4) nog kwetsbaar, maar kwam in Denemarken veel beter voor de dag. De ploeg van Schmidt zette Kopenhagen direct vast, leidde bij rust al met 0-2 en kwam nooit in de problemen.

"We speelden heel goed en stonden er meteen. In balbezit vonden we continu de oplossing. Alle spelers bleven bewegen, vroegen om de bal, combineerden goed en maakten goede keuzes in de eindfase", somde Schmidt voor de camera van ESPN op.

"De eerste twee goals maakten het ons makkelijker. Na de 0-3 was het beslist. Bij 0-2 had één goal alles weer kunnen veranderen en voor een andere sfeer in het stadion kunnen zorgen."

Götze sprak woorden van gelijke strekking. "Nu haalden we een heel hoog niveau. Iedereen was top, we hebben geleerd van vorige week. We verdedigden als een team, maakten geen onnodige fouten en waren in aanvallend opzicht efficiënt."

'Hopelijk valt de blessure van Gakpo mee'

De enige zorgt van Schmidt was het uitvallen van Cody Gakpo. De aanvoerder was vroeg in de tweede helft het slachtoffer van een harde charge en moest zich laten wisselen. De ernst van de blessure is nog onduidelijk.

"Hij heeft momenteel veel pijn. We zullen het morgen zien en hopen dat het meevalt. Het zou heel jammer zijn als hij een serieuze blessure heeft. Ik heb wel goede hoop dat het niet al te ernstig is", aldus Schmidt.

De PSV-coach was verder lovend over Eran Zahavi, die twee keer scoorde en al voor de vijfde wedstrijd op rij doeltreffend was. "Hij wordt iedere week beter. Hij is in topvorm, scoort veel en zet goed druk. Hij is een rolmodel voor de jonge spelers."

PSV is een van de acht clubs die vrijdag de koker in gaan bij de loting voor de kwartfinales van de Conference League. De loting begint om 15.00 uur in Nyon.

