Bij de Premier League-wedstrijd tussen Everton en Newcastle United heeft een toeschouwer zich donderdagavond aan de doelpaal vastgebonden. Het duel lag vanwege de actie enkele minuten stil.

Het opmerkelijke tafereel speelde zich kort na rust af op Goodison Park, de thuisbasis van Everton. De toeschouwer had zich binnen mum van tijd met een tiewrap vastgemaakt aan de paal van een van de twee doelen.

Er moest behoorlijk wat mankracht en een betonschaar aan te pas komen om de man los te maken. De veldbestormer stribbelde tegen nadat hij was losgemaakt en werd uiteindelijk met de nodige moeite door de beveiliging van het veld gedragen.

De man had de tekst "Just Stop Oil" op zijn shirt. Volgens de gelijknamige organisatie die achter het protest stond, had de actie te maken met het boren naar olie in de Noordzee.

"Onze regering verraadt ons door nieuwe olievelden in de Noordzee te financieren. Daarmee wordt de toekomst van onze kinderen vernietigd", schreef de organisatie na de actie op Twitter.

De degradatiekraker tussen Everton en Newcastle werd enkele minuten na de actie weer hervat. Het duel kende veertien minuten extra tijd en in de 99e minuut maakte Everton-aanvaller Alex Iwobi de winnende 1-0. Donny van de Beek was niet fit genoeg om te spelen.

