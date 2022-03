AZ is er donderdag niet in geslaagd om de kwartfinales van de Conference League te bereiken. Na de 1-2-nederlaag in Noorwegen speelden de Alkmaarders in het AFAS Stadion na een verlenging tegen Bodø/Glimt met 2-2 gelijk.

Na negentig minuten stond AZ dankzij twee doelpunten van Vangelis Pavlidis op een 2-1-voorsprong, waarmee een verlenging werd afgedwongen. Amahl Pellegrino had namens de bezoekers gescoord.

AZ begon voor het eerst sinds 2006 aan een verlenging in een Europees hoofdtoernooi. De Alkmaarders domineerden, maar kregen aan het eind van de eerste helft van de verlenging het deksel op de neus door een treffer van Bodø/Glimt-verdediger Alfons Sampsted.

Bodø/Glimt gaat vrijdag evenals PSV om 15.00 uur in de koker voor de loting van de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovenaren rekenden donderdag eenvoudig af met FC Kopenhagen. Feyenoord en Vitesse zijn beide om 21.00 uur aan hun return begonnen.

Bodø/Glimt viert het winnende doelpunt in het AFAS Stadion. Bodø/Glimt viert het winnende doelpunt in het AFAS Stadion. Foto: Getty Images

AZ pakt direct het initiatief

De start van de Alkmaarders was voortvarend in het AFAS Stadion. Na een aantal mogelijkheden was het Bruno Martins Indi die in de achttiende minuut de hoofdrol voor zich opeiste met een goede dieptepass naar Pavlidis. De Griek omspeelde de doelman en schoot beheerst raak: 1-0.

Zeven minuten later was het opnieuw Martins Indi die opviel, maar dit keer in negatief opzicht. De verdediger liet een dieptepass lopen, waarna hij in tweede instantie verzuimde de bal weg te werken. Pellegrino maakte gretig gebruik van de geboden kans en zette de gelijkmaker op het bord.

Het antwoord van AZ liet niet lang op zich wachten in een vermakelijke eerste helft. Zo'n vijf minuten later kwam ook het tweede doelpunt op naam van Pavlidis, die dit keer na een lage voorzet van rechtsback Aslak Fonn Witry kon binnentikken. AZ en Bodø/Glimt gingen zo rusten met een gelijkspel over twee wedstrijden.

Vangelis Pavlidis probeert het met een omhaal. Vangelis Pavlidis probeert het met een omhaal. Foto: Getty Images

AZ krijgt het deksel op de neus

In het tweede bedrijf wilden beide ploegen de bal graag hebben, maar dat leverde niet bijster veel mogelijkheden op. Pavlidis kreeg na rust nog één goede kans, maar zijn omhaal werd door een Bodø/Glimt-verdediger geblokt. Kort daarna raakte Jesper Karlsson met een afstandsschot het aluminium.

De maker van twee doelpunten werd een kwartier voor tijd met tegenzin vervangen door Zakaria Aboukhlal, die na een zenuwachtige slotfase vooral in de eerste helft van de verlenging voor dreiging zorgde. De Marokkaans international kon de dreiging echter niet omzetten in doelpunten.

Kort voor het einde van de eerste helft van de verlenging kreeg AZ het deksel op de neus. Sampsted verlengde een voorzet van Hugo Vetlesen, die volgens enkele spelers van AZ hands had gemaakt. De klachten leverden niet het gewenste resultaat op, en datzelfde kon mede door een misser van Martins Indi worden gezegd van het slotoffensief.

