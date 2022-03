FC Barcelona heeft zich donderdag moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Spanjaarden wonnen mede dankzij een assist van Frenkie de Jong met 1-2 bij Galatasaray, nadat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 was geëindigd. Rangers-trainer Giovanni van Bronckhorst en Olympique Lyon-trainer Peter Bosz bereikten met hun ploeg eveneens de laatste acht.

Barcelona kwam na een klein half uur wel op achterstand tegen Galatasaray door een doelpunt van Marcao, die raak kopte uit een hoekschop. Eerder in de wedstrijd had De Jong nog een grote kans gemist voor Barcelona. Hij schoot oog in oog met Iñaki Peña naast.

Negen minuten na de openingstreffer kwam Barcelona op gelijke hoogte via een prachtige treffer van Pedri. De Spanjaard kapte in het zestienmetergebied twee verdedigers van Galatasaray uit en schoof de bal in de linkerhoek.

Vroeg in de tweede helft bezorgde Pierre-Emerick Aubameyang de Catalanen de voorsprong. De Gabonees, die vlak voor rust nog de lat raakte, rondde op aangeven van De Jong van dichtbij af. Daarna wist Galatasaray geen grote kansen meer te creëren en hielden de bezoekers stand.

Memphis Depay viel acht minuten voor tijd in bij Barcelona, waar Luuk de Jong op de bank bleef. Bij Galatasaray hadden Ryan Babel en Patrick van Aanholt een basisplaats. Beide Nederlanders werden in de slotfase gewisseld.

Rangers viert het bereiken van de kwartfinales. Rangers viert het bereiken van de kwartfinales. Foto: AP

Van Bronckhorst ondanks nederlaag verder met Rangers

Van Bronckhorst schaarde zich ondanks een 2-1-nederlaag met Rangers bij Rode Ster ook bij de laatste acht. De Schotten hadden de heenwedstrijd in Glasgow vorige week met 3-0 gewonnen.

Rangers keek in Belgrado na tien minuten tegen een achterstand aan door een goal van Mirko Ivanic. Ryan Kent zorgde elf minuten na rust voor de gelijkmaker en stelde de kwartfinaleplek voor zijn ploeg daarmee veilig. In blessuretijd deed El Fardou Ben Nabouhane uit een strafschop nog wat terug namens Rode Ster.

Ook Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer bereikten met Atalanta de kwartfinales. De drie Nederlanders stonden alle drie aan de aftrap bij de Italianen, die met 0-1 te sterk waren voor Bayer Leverkusen dankzij een late treffer van Jérémie Boga. De heenwedstrijd werd vorige week al met 3-2 gewonnen. Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah hadden een basisplaats bij Leverkusen, waar Daley Sinkgraven op de bank bleef.

Vreugde bij Atalanta na de zege op Bayer Leverkusen. Vreugde bij Atalanta na de zege op Bayer Leverkusen. Foto: AFP

Bosz voegt zich met Lyon bij laatste acht

Bosz maakt met Lyon een moeizaam seizoen door, maar blijft ten koste van FC Porto wel nog in de race voor de Europa League-titel. Na de 0-1-zege van vorige week in de havenstad had de Franse club aan een 1-1-gelijkspel genoeg voor het bereiken van de kwartfinales.

In Frankrijk sloeg Lyon al na een klein kwartier toe. Op aangeven van Léo Dubois klopte Moussa Dembélé de uitgekomen Porto-doelman met een zacht rollertje. Nog binnen het half uur tekende Pepê voor de gelijkmaker, maar verder dan dat kwam de ploeg uit Portugal niet.

Myron Boadu werd met AS Monaco uitgeschakeld door SC Braga. De Monegasken speelden thuis met 1-1 gelijk, nadat ze de heenwedstrijd in Portugal vorige week met 2-0 hadden verloren. Boadu viel vroeg in de tweede helft in.

West Ham United en Eintracht Frankfurt plaatsten zich beide na verlenging voor de kwartfinales. West Ham klopte Sevilla met 2-0, nadat het de heenwedstrijd met 1-0 had verloren. Frankfurt speelde met 1-1 gelijk tegen Real Betis na een 1-2-zege in de heenwedstrijd.

