PSV heeft zich donderdag ten koste van FC Kopenhagen geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na het 4-4-gelijkspel van vorige week waren de Eindhovenaren in Denemarken soeverein: 0-4.

Bij rust was het al 0-2 door doelpunten van Eran Zahavi, die in zijn vijfde opeenvolgende wedstrijd scoorde, en Mario Götze. Ook in de tweede helft kwam PSV niet in de problemen en maakten Zahavi en invaller Noni Madueke het feestje compleet.

De enige tegenvaller voor trainer Roger Schmidt was het uitvallen van Cody Gakpo. De aanvoerder van PSV werd vroeg in de tweede helft hard onderuitgehaald en kon niet verder. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn blessure is.

Het is de eerste keer in elf jaar dat PSV weer kwartfinalist is in Europa. In het seizoen 2010/2011 werd in de Europa League doorgedrongen tot de laatste acht, waarna de weg naar de halve eindstrijd werd gedwarsboomd door Benfica.

De loting voor de kwartfinales van de Conference League begint vrijdag om 15.00 uur op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

PSV vanaf het begin beter dan Kopenhagen

Tijdens de heenwedstrijd van vorige week had PSV in de beginfase geen antwoord op het spel van Kopenhagen, maar ditmaal was het andersom. De Eindhovenaren waren scherp en zetten de Denen direct vast op eigen helft in stadion Parken.

Na een paar gevaarlijke momenten was het in de tiende minuut al raak. Zahavi werd bediend door Götze en rondde van dichtbij af, al had hij daarbij het geluk dat keeper Karl-Johan Johnsson er niet goed uitzag.

Na het doelpunt nam de dominantie van PSV wat af, al kwam de ploeg van Schmidt amper in de problemen. Wel wat het even schrikken toen keeper Joël Drommel de bal loste bij een voorzet, maar hij herstelde zich.

PSV bleef de betere en nog voor rust konden de elfhonderd meegereisde fans voor de tweede keer juichen, toen Götze op de goede plek stond na een fraaie voorzet van Philipp Max. Niet veel later was het zelfs bijna 0-3, toen Gakpo de lat trof.

99 Götze verdubbelt voorsprong PSV in Kopenhagen

Ook uitvallen Gakpo deert PSV niet

In de tweede helft moest Kopenhagen komen, maar de Deense topclub was veel minder doortastend dan vorige week in Eindhoven. PSV hield het betere van het spel en kwam amper in moeilijkheden.

Schmidt was wel genoodzaakt om Gakpo vroeg te wisselen, die neerging na een harde charge van de Slowaak Denis Vavro, die daar slechts geel voor kreeg. Joey Veerman was Gakpo's vervanger.

Ook zonder de aanvoerder bleef PSV eenvoudig overeind en het was Zahavi die in de slotfase aan alle onzekerheid een einde maakte. De Israëliër was scherp na een slim passje van Ritsu Doan.

De wedstrijd was daarmee gespeeld. Diep in de extra tijd maakte de ingevallen Madueke het nog wat mooier door voor 0-4 te zorgen, waarbij keeper Johnsson wederom niet vrijuit ging.

