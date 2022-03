Feyenoord begint donderdagavond met Ramon Hendriks en Jens Toornstra aan de return tegen FK Partizan in de achtste finales van de Conference League. Bij de Rotterdammers ontbreken Gernot Trauner en Tyrell Malacia.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Senesi, Hendriks; Toornstra, Aursnes, Kökçü, Sinisterra; Nelson, Til; Dessers.

Opstelling FK Partizan Stevanovic; Lutovac, Miletic, Sanicanin, Urosevic; Jevtovic, Jojic, Zdjelar; Markovic, Ricardo, Menig.

Hendriks neemt links achterin de plek in van Tyrell Malacia. Lutsharel Geertruida vervangt in het centrum van de verdediging Trauner, die eerder deze week positief testte op het coronavirus.

Ook trainer Arne Slot en assistent Marino Pusic zijn door een coronabesmetting niet van de partij tegen Partizan. John de Wolf neemt daarom de honneurs waar namens de thuisploeg, met Robin van Persie en Sipke Hulshoff naast zich.

Bij Partizan heeft Queensy Menig net als vorige week een basisplaats. De Nederlander start als linksbuiten bij de Servische club.

De return tussen Feyenoord en Partizan begint donderdag om 21.00 uur in De Kuip. Een plek in de kwartfinales van de Conference League lijkt niet meer in gevaar te komen na de 2-5-zege in de heenwedstrijd tegen Partizan van vorige week.

Opstelling AS Roma Rui Patrício; Ibáñez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan.

Opstelling Vitesse Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Huisman, Domgjoni; Grbic, Openda.

Vitesse met Bazoer en Huisman tegen Roma

Bij Vitesse voert trainer Thomas Letsch twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de heenwedstrijd tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. Riechedly Bazoer en Daan Huisman hebben beiden een basisplaats in Rome.

Bazoer neemt de plaats in van de geschorste Dominik Oroz. Huisman vervangt op het middenveld de zieke Matús Bero. Ook Tomás Hájek ontbreekt wegens ziekte bij de bezoekers. Rick Karsdorp zit op de bank bij Roma.

De return tussen AS Roma en Vitesse gaat donderdag om 21.00 uur van start in Stadio Olimpico. De Arnhemmers verloren de heenwedstrijd vorige week in het GelreDome met 0-1.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Conference League