FC Utrecht heeft zich donderdag versterkt met de Zweed Pontus Almqvist. De Eredivisionist neemt de 22-jarige aanvaller transfervrij over van het Russische FK Rostov.

De overgang is mogelijk door een regel die de FIFA onlangs invoerde vanwege de oorlog in Oekraïne. Die regel houdt in dat buitenlandse spelers in de Russische en Oekraïense competitie transfervrij mogen vertrekken om het seizoen ergens anders af te maken.

Almqvist, die Zweeds jeugdinternational is, speelde sinds oktober 2020 bij Rostov en kwam sindsdien tot 37 officiële duels, drie goals en zes assists. Hij gaat in Utrecht met rugnummer 17 spelen.

"Pontus is een supersnelle aanvaller die veel diepte in zijn spel heeft. Hij is een buitenspeler die op meerdere posities in de aanval uit de voeten kan", omschrijft technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht de aanwinst.

"Een echte dribbelaar, goed in de een tegen een. Een aanvaller die speelt met veel energie en werklust. We zijn blij dat we hem aan het team toe kunnen voegen."

FC Utrecht kon wel een aanvallende versterking gebruiken. De huidige nummer zeven van de Eredivisie haalde in de winterse transferperiode met Henk Veerman en Naoki Maeda twee aanvallers, maar zij raakten langdurig geblesseerd.

