PSV begint donderdag met Olivier Boscagli aan de return in de achtste finales van de Conference League tegen FC Kopenhagen. Bij AZ, dat het opneemt tegen Bodø/Glimt, mag Sam Beukema starten.

Opstelling FC Kopenhagen Johnsson; Ankersen, Vavro, Boilesen, Diks; Stage, Lerager, Johannesson; Falk, Biel, Bøving.

Opstelling PSV Drommel; Mauro Júnior, Teze, Boscagli, Max; Gutiérrez, Sangaré, Götze; Doan, Zahavi, Gakpo.

Boscagli ontbrak in het thuisduel met Kopenhagen vanwege ziekte. Afgelopen zondag maakte hij tegen FC Utrecht (0-1-zege) als invaller zijn rentree. De Monegask neemt de plaats in van Armando Obispo en vormt een verdedigingsduo met Jordan Teze.

Verder kiest trainer Roger Schmidt voor dezelfde namen als in het Eredivisie-duel met FC Utrecht. Dat betekent Noni Madueke op de bank zit en Ritsu Doan en Eran Zahavi in de aanval beginnen. Doan en Zahavi waren in het vorige duel met Kopenhagen als invaller trefzeker.

PSV strijdt na het spektakelstuk in het Philips Stadion (4-4) met Kopenhagen om een plek in de kwartfinales van de Conference League. De laatste keer dat de Eindhovenaren de laatste acht van een Europees toernooi haalden was in seizoen 2010/2011.

Het duel tussen Kopenhagen en PSV begint donderdag om 18.45 uur in het Parken Stadium.

Sam Beukema begint in de basis bij AZ. Foto: Pro Shots

Beukema in AZ-basis

Beukema begint in de basis bij AZ, dat in eigen huis een 1-2-nederlaag tegen Bodø/Glimt goed moet maken. De centrale verdediging is de vervanger van Pantelis Hatzidiakos, die in de slotfase in het uitduel op een negatieve manier betrokken was bij de late strafschop van de thuisploeg.

Ten opzichte van het duel in Noorwegen is Jordy Clasie de tweede wijziging in het elftal van trainer Pascal Jansen. De middenvelder viel in de uitwedstrijd in de warming-up uit en werd toen vervangen door voormalig Bodø/Glimt-speler Hakon Evjen. De Noor begint nu op de bank.

Het duel tussen AZ en Bodø/Glimt begint donderdag eveneens om 18.45 uur. Later op de avond (21.00 uur) komen ook Feyenoord en Vitesse nog in actie.

Opstelling AZ Jensen; Witry, Beukema, Martins Indi, Wijndal; Reijnders, Clasie, De Wit; Sugawara, Pavlidis, Karlsson.