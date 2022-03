Vitesse kan donderdagavond in de return tegen AS Roma definitief niet beschikken over Matús Bero en Tomás Hájek. De Slowaakse middenvelder en de Tsjechische verdediger zijn ziek achtergebleven in Arnhem.

Vitesse, dat woensdag afreisde, hoopte dat Bero en Hájek op de wedstrijddag nog zouden kunnen aansluiten, maar volgens een woordvoerder van de club zijn ze "nog steeds niet fit".

De return tussen Roma en Vitesse begint donderdag om 21.00 uur in het Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad. De Arnhemmers moeten de 0-1-nederlaag van vorige week in het GelreDome zien recht te zetten om voor het eerst in de clubhistorie de kwartfinales te halen in een Europees toernooi.

Naast Bero en Hájek mist Vitesse ook de geschorste verdediger Dominik Oroz. Rond 20.00 uur worden de opstellingen bekendgemaakt. De verwachting is dat Rick Karsdorp een basisplaats heeft bij Roma, dat zevende staat in de Serie A.

'We zijn duidelijk de underdog'

Trainer Thomas Letsch beseft dat Vitesse door de 0-1-nederlaag een slechte uitgangspositie heeft. "We weten dat we duidelijk de underdog zijn, maar we gaan voor onze kans en daarmee voor een daverende verrassing", zei de Duitser woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in Rome.

Letsch noemde daarbij de uitschakeling van Ajax door Benfica in de Champions League als voorbeeld. "In deze sport wint niet altijd de ploeg die het meeste balbezit en de meeste kansen heeft."

Ook PSV (tegen FC Kopenhagen), Feyenoord (tegen FK Partizan) en AZ (tegen FK Bodø/Glimt) hopen donderdag de laatste acht in de Conference League te bereiken.