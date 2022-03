Een groep supporters van Vitesse is woensdagavond in het centrum van Rome aangevallen door fans van AS Roma. Bronnen bij de Arnhemse club bevestigen berichtgeving van de Gelderlander en Omroep Gelderland daarover.

De Vitesse-fans zaten in een kroeg toen fans van AS Roma rond 22.30 uur binnen kwamen vallen. Daarbij werden ruiten ingegooid en rookbommen naar binnen gegooid.

De politie was snel ter plaatse en zou vier aanhangers van AS Roma hebben aangehouden. Bij de confrontatie zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. Het is niet bekend wat precies de aanleiding was.

In het verleden is het vaker misgegaan als een Nederlandse en een Italiaanse club elkaar troffen in Europa. Het bekendste voorbeeld dateert uit februari 2015, toen aanhangers van Feyenoord de Barcaccia-fontein op de Piazza di Spagna beschadigden.

AS Roma en Vitesse nemen het donderdag om 21.00 uur tegen elkaar op in de return van de achtste finales van de Conference League. Vitesse verloor de thuiswedstrijd vorige week met 0-1.

Ook PSV (tegen FC Kopenhagen), Feyenoord (tegen Partizan Belgrado) en AZ (tegen FK Bodø/Glimt) hopen donderdag de laatste acht in de Conference League te bereiken.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Conference League