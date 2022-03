Trainer Pascal Jansen beseft dat AZ donderdagavond enig risico moet nemen in de return tegen FK Bodø/Glimt in de Conference League. De Alkmaarders verloren de heenwedstrijd vorige week met 2-1 en moeten dus scoren om de kwartfinales te halen.

"We zullen die goal in ieder geval moeten maken, dus daar gaan we naar op jacht. Helaas is de uitdoelpuntenregel er niet meer, dus daar hebben we niet zoveel aan", zei de 49-jarige Jansen woensdag in gesprek met het clubkanaal van AZ.

"Het is wel zaak dat we niet te veel ruimte prijsgeven, want anders kunnen we zelf schade oplopen. Van daaruit hoop ik dat we in staat zijn de wedstrijd naar ons toe te trekken en als winnaar van het veld te stappen."

AZ ging in de eerste ontmoeting door een curieuze strafschop in blessuretijd onderuit bij FK Bodø/Glimt, dat eerder in de Conference League ook al een goede indruk maakte. De Noren wonnen in de groepsfase met 6-2 van AS Roma en rekenden in de achtste finales in beide wedstrijden af met Celtic (1-3 en 2-0).

'Bodø/Glimt streeft een eigen identiteit na'

Jansen vreest niet dat FK Bodø/Glimt er in Alkmaar voor kiest om "de bus te parkeren" en op een gelijkspel te spelen. "Op basis van de wedstrijden tegen AS Roma en Celtic die ik van ze heb gezien, zie je dat zij eigenlijk altijd hun eigen identiteit nastreven", aldus de coach van AZ.

"Dat hebben we in Noorwegen zelf ook aan den lijve ervaren. Het is een prima voetballende ploeg die een aantal specifieke kwaliteiten heeft. Dat hebben we gevoeld en ervaren. Het is aan ons om daar beter tegen gewapend te zijn."

De wedstrijd tussen AZ en FK Bodø/Glimt begint donderdag om 18.45 uur in het AFAS Stadion. Jansen kan voor de belangrijke return weer beschikken over middenvelder Jordy Clasie, terwijl Fredrik Midtsjø nog uit de roulatie is.

