Manager Thomas Tuchel is erg blij om te zien dat de onrust bij Chelsea geen vat lijkt te hebben op zijn spelers. 'The Blues' rekenden woensdagavond opnieuw af met Lille OSC (1-2) en plaatsten zich voor de kwartfinales van de Champions League.

"Al vanaf mijn eerste dag kwam ik erachter dat voetbal altijd op één staat bij Chelsea", zei Tuchel op zijn persconferentie na het uitduel met Lille. "Die cultuur van de club helpt ons nu focussen in een roerige periode. Daardoor blijven we goede resultaten neerzetten, ook al is het onrustig om ons heen."

Het is een chaos bij Chelsea sinds de Russische eigenaar Roman Abramovich onder grote druk kwam te staan door de oorlog in Oekraïne en zijn vermeende nauwe banden met president Vladimir Poetin. Vorige week besloot de Britse regering om zijn tegoeden te bevriezen, waardoor ook Chelsea te maken krijgt met (financiële) beperkingen. De club is nu in afwachting van een overname.

Sinds Abramovich begin maart bekendmaakte Chelsea te gaan verkopen, speelden 'The Blues' vijf wedstrijden, en die werden allemaal gewonnen. De landstitel is weliswaar buiten bereik, maar de ploeg van Tuchel zit nog wel in de FA Cup en houdt kans om de Champions League voor het tweede jaar op rij te winnen.

"Chelsea is heel duidelijk in wat het verwacht van iedere werknemer en speler bij de club. Je moet tot de limiet willen gaan en verantwoordelijkheid nemen. Dat brengt het beste in mensen naar boven. Ik ben er daarom heel trots op dat we er opnieuw in zijn geslaagd om de laatste acht te bereiken", aldus Tuchel.

'Bedankt voor het verpesten van mijn avond'

Dat goede gevoel verdween even toen Tuchel op zijn persconferentie werd geconfronteerd met het gerucht dat Chelsea de resterende thuiswedstrijden in de Champions League mogelijk zonder toeschouwers moet spelen. Door de sancties van de overheid mag de club geen losse wedstrijdtickets verkopen.

"Bedankt voor het verpesten van mijn avond", zei Tuchel toen hij hoorde van de mogelijke maatregel van de UEFA. "Ik was in zo'n goede bui. Kunnen we hierover praten als het bevestigd is? Laten we dat doen."

Chelsea gaat vrijdag hoe dan ook de koker in voor de loting van de kwartfinales. Een voorkeur voor een tegenstander heeft Tuchel niet. "Ik wil dat wij het team zijn waar niemand tegen wil spelen. Dat is de rol die ik voor ons zie weggelegd. Het bereiken van de kwartfinales brengt het beste in ons naar boven."