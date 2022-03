Arnaut Danjuma stapte woensdagavond met een brede glimlach van het veld in Turijn na het bereiken van de kwartfinales van de Champions League met Villarreal. De Nederlander, die een doelpunt meepikte tegen Juventus (0-3), gaat extra lang genieten van het succes van de Spaanse ploeg.

"Er zijn bepaalde momenten in het voetbal die je echt moet omarmen. Dit was misschien wel een van de grootste wedstrijden uit mijn carrière", zei Danjuma in gesprek met RTL. "Ik ben heel gretig om mezelf te laten zien en heb lang gewacht om op dit podium uit te komen. Ik ben Villarreal dankbaar voor de kans die ik krijg."

De 25-jarige Danjuma deed in de blessuretijd van de wedstrijd een duit in het zakje bij een 0-2-stand. De aanvaller mocht aanleggen voor een strafschop na onfortuinlijk hands van landgenoot Matthijs de Ligt en passeerde Juventus-doelman Wojciech Szczesny met een laag schot in de linkerhoek.

Danjuma moest wel eerst toestemming vragen aan aanvaller Gerard Moreno, die in de 78e minuut eveneens uit een strafschop voor de 0-1 zorgde. "Toen de tweede penalty kwam, dacht ik: ik wil er ook graag een achter mijn naam hebben. Dus ik moet Gerard bedanken", blikte de Nederlander terug op dat moment.

"Ik loer altijd op een goal en zeker tegen Juventus, toch defensief een van de beste ploegen ter wereld. Dinsdag heb ik al even op penalty's geoefend, omdat ik door het 1-1-gelijkspel uit de eerste wedstrijd wist dat het daarop uit zou kunnen draaien. Ik zat heel lang te twijfelen wat ik zou doen, maar ik heb de juiste hoek gekozen."

103 Danjuma schiet Villarreal op 0-3 na hands De Ligt

'Unai Emery is een tactisch meesterbrein'

Met dank aan Moreno maakte Danjuma in blessuretijd al zijn vijfde Champions League-doelpunt dit seizoen, waardoor hij zich in het miljoenenbal topscorer aller tijden mag noemen van de Spaanse club. In La Liga scoorde de vijfvoudig international dit seizoen al acht keer.

Door de ruime overwinning op Juventus plaatste Villarreal zich voor de derde keer in de geschiedenis voor de kwartfinales van de Champions League, na eerder succes in de seizoenen 2005/2006 en 2008/2009. Volgens Danjuma is trainer Unai Emery de spil in het succes.

"Unai is een tactisch meesterbrein. Hij heeft een gave, zeker als je naar het verleden kijkt en zijn eerdere prestaties in Europa. Een-op-een met zo iemand werken is voor mij een plezier. Ik ben heel leergierig en er valt voor mij veel van hem van te leren. Hij helpt me en steunt me. Dat betekent veel voor me", aldus Danjuma.

Villarreal is na Real Madrid en Atlético Madrid de derde Spaanse club die zich bij de laatste acht in de Champions League wist te voegen. De loting voor de kwartfinales is vrijdag en dan wordt er ook direct doorgeloot voor de halve finales.